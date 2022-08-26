Инженер из Самары поверил лже-сотруднику банка и перевел на фиктивный счет около 300 тыс. рублей

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Житель Самары, работающий инженером, лишился накоплений после того, как пообщался по телефону с незнакомцем и выполнил действия под его диктовку. Молодому человеку 1999 года рождения позвонил мужчина, представившийся работником банка, и сообщил, что с его банковских счетов злоумышленники пытаются перевести сбережения. Чтобы «спасти» деньги необходимо перевести накопления на безопасный счет. Житель Самары поверил незнакомцу и под его диктовку перевел 270 000 рублей на различные номера. После успешных банковских операций лже-сотрудник прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.