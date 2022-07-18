Благодаря росгвардейцам в Сызрани раскрыт уличный грабеж

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Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии была передана ориентировка на грабителя, открыто похитившего у женщины на улице Красногорской золотую цепочку с кулоном.

Следуя по маршруту патрулирования, стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Росгвардейцы остановили его. Документов, удостоверяющих личность, у местного жителя при себе не было, при этом он явно нервничал, общаясь с сотрудниками вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника. При себе у него находился залоговый билет на ювелирное изделие – похищенное украшение было сдано в ломбард.

Патрульные передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».