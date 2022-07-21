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300 тыс. отдала мошенникам 83-летняя тольяттинка за "помощь" племяннице

21 июля 2022 09:46
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300 тыс. отдала мошенникам 83-летняя тольяттинка за "помощь" племяннице

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В Тольятти женщине 1939г.р рождения поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный сообщил пенсионерке, что её племянница совершила ДТП в результате которого серьезно пострадали невинный люди. Для того, чтобы загладить причиненный ущерб необходимо заплатить деньги. 83-летняя женщина поверила мошеннику и отдала прибывшему к ней, якобы стажеру адвоката 300 000р. После чего аферисты перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что племянница не попадала в аварию. По факту мошенничества сотрудники полиции проводят проверку.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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