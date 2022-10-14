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30-летняя самарчанка лишилась полумиллиона, переведя сбережения на счет мошенника

14 октября 2022 11:30
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30-летняя самарчанка лишилась полумиллиона, переведя сбережения на счет мошенника

Полицейские выяснили, что местной жительнице на мобильный телефон позвонил неизвестный , представившийся сотрудником банка, который сообщил, что от ее имени злоумышленники пытаются оформить кредит. Для предотвращения данной операции собеседник посоветовал женщине перевести все свои сбережения на определенный расчетный счет.  Поверив словам звонившего, 30-летняя самарчанка перечислила на продиктованный номер денежные средства в сумме около 470 000 рублей. Через некоторое время женщина попыталась связаться с сотрудником банка, чтобы узнать, как получить свои деньги обратно, однако, номер его телефона оказался недоступен. Тогда женщина поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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