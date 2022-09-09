3 млн рублей отдал мошенникам житель Тольятти

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Тольятти специалисту одного из акционерных обществ поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на его имя кредита. Аферист сообщил, что для этого необходимо оформить кредит на предложенную им сумму и перевести деньги на указанный счет. Мужчина поверил мошеннику и перевел ему частями около 3 000 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.