21-летняя студентка из Самары отдала деньги мошеннику за онлайн-игру

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В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Самары с заявлением о хищении денежных средств обратилась 21-летняя студентка одного из высших учебных заведений.

Девушка рассказала полицейским, что нашла в сети Интернет объявление о продаже аккаунта в любимой онлайн-игре. Она связалась с продавцом, тот сообщил, что за аккаунт придется заплатить 4,5 тысячи рублей. Заявительница пошла на сделку и, следуя указаниям неизвестного ей человека, перечислила ему деньги и в подтверждение отправила фотографию чека об оплате. Однако доступа к аккаунту жительница областного центра так и не получила, а так называемый продавец пропал – номер его телефона оказался недоступен.