21-летняя студентка из Самары отдала деньги мошеннику за онлайн-игру

Я нашел ошибку
Главные новости:
Проверили готовности служебных транспортных средств и личного состава к выполнению оперативно-служебных задач в весенне-летний период.
В регионе прошли гарнизонные строевые смотры.
Премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» состоится на Малой сцене театра 12 апреля в 15.00.          
К 80-летию Великой Победы в САТОБ состоится премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…»
Всего в проекте приняли участие 367 военно-патриотических клубов из всех регионов ПФО, 55 - из Самарской области.
Военно-патриотический клуб из Самарской области признан лучшим в ПФО
Экскурсия  вызвала большой интерес у ребят.
Сызранские транспортные полицейские провели экскурсию  с детьми
Кешбэк за оплату поступит на баланс мобильного телефона. Максимальный лимит — 200 рублей в месяц.
Играй с выгодой: билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона
В Алексеевском районе водитель без прав перевернул машину в кювет, пострадали трое
В Алексеевском районе водитель без прав перевернул машину в кювет, пострадали трое
В Самаре состоится международный турнир по греко-римской борьбе
В Самаре состоится международный турнир по греко-римской борьбе
Самарский студент разработал проект первой в России наноспутниковой платформы с искусственным интеллектом на борту
Самарский студент разработал проект первой в России наноспутниковой платформы с искусственным интеллектом на борту
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.09
0.63
EUR 95.09
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

21-летняя студентка из Самары отдала деньги мошеннику за онлайн-игру

10 апреля 2025 12:44
143
21-летняя студентка из Самары отдала деньги мошеннику за онлайн-игру

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Самары с заявлением о хищении денежных средств обратилась 21-летняя студентка одного из высших учебных заведений.

Девушка рассказала полицейским, что нашла в сети Интернет объявление о продаже аккаунта в любимой онлайн-игре. Она связалась с продавцом, тот сообщил, что за аккаунт придется заплатить 4,5 тысячи рублей. Заявительница пошла на сделку и, следуя указаниям неизвестного ей человека, перечислила ему деньги и в подтверждение отправила фотографию чека об оплате. Однако доступа к аккаунту жительница областного центра так и не получила, а так называемый продавец пропал – номер его телефона оказался недоступен.   

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв более 36 тысяч рублей.
08 апреля 2025, 12:46
В Самарской области пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв более 36 тысяч рублей
Сначала женщине пришло СМС о списании денег с её расчетного счета за покупку, которую она не совершала. Криминал
430
В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с фейковыми ИИ-помощниками
08 апреля 2025, 09:49
В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с фейковыми ИИ-помощниками
Злоумышленники создают фейковые сайты или приложения под видом популярных ИИ-сервисов. Криминал
364
Тольяттинец собрался заняться инвестициями и отдал мошенникам 1 млн рублей
07 апреля 2025, 10:19
Тольяттинец собрался заняться инвестициями и отдал мошенникам 1 млн рублей
Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь. Криминал
569
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
156
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
10 апреля 2025  12:08
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
165
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
446
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
611
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
1019
Весь список