Жители Поволжья оплатили покупки на 4 млрд рублей через интернет-эквайринг Сбербанка

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По итогам первого квартала 2021 года количество компаний в регионах Поволжья, пользующихся услугами интернет-эквайринга от Сбербанка, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 1800 компаний использовали услуги интернет-эквайринга от Сбербанка в своей работе в январе-марте этого года. Это на 58% больше, чем в первом квартале 2020 года. Чаще всего данной услугой пользуются предприниматели в Самарской, Саратовской и Волгоградских областях.

Также более чем в 2 раза увеличилось количество транзакций. С января по март 2021 году жителями Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей было совершено более 3 млн операций через интернет-эквайринг Сбербанка на сумму более 4 млрд рублей.

Интернет-эквайринг уже стал привычной и удобной формой оплаты во всемирной сети. Мы уверены, что и в дальнейшем данная опция будет пользоваться популярностью у компаний и жителей Поволжья. Сбербанк предлагает удобные условия интернет-эквайринга как для самих компаний, так и для их клиентов. Популярность нашей услуги подтверждают цифры – в первом квартале 2021 году оборот интернет-эквайринга вырос на 163% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - Ярослав Костарев, Заместитель Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк

Интернет-экваринг – это технология, позволяющая совершать и оплачивать покупки в интернете, используя банковские карты. Она подходит для бизнеса, у которого есть интернет-магазин или продажи настроены через социальные сети и мессенджеры.

Среди плюсов интернет-эквайринга от Сбербанка можно выделить эффективные инструменты конверсии на платёжной странице, простую интеграцию с популярными CMS, инструкцию по работе с API и помощь в настройке, возможность принимать платежи в мессенджерах и соцсетях, возможность подключить услугу кредитования «Покупай со СберБанком».

«Покупай со Сбербанком» — это сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. Для получения кредита при совершении покупок клиенту нужна только банковская карта Сбербанка и подключённый к ней мобильный банк.