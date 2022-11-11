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Запланировано открытие еще одного кампуса «Школы 21» в Самаре

11 ноября 2022 17:12
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Сбер и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Сбер и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Стороны намерены совместно развивать стратегическое партнёрство в сфере подготовки ИТ-специалистов на территории Самарской области, в том числе на базе школы программирования от Сбера — «Школы 21», кампус которой запланировано открыть в Самаре.

Банк и органы власти будут вместе создавать условия для подготовки специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Для этого стороны планируют развивать профильные образовательные программы для подготовки кадров, обмениваться лучшими практиками и экспертизой, внедрять цифровые технологии, платформенные решения, а также использовать современные методы обучения.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наше сотрудничество с Самарской областью в последние годы особенно активно развивается. И сегодня мы подписали стратегически важное соглашение в части развития кадрового потенциала. Самара – это промышленный регион, в котором сильны инженерные традиции. И эти отрасли сегодня требуют большого количества специалистов в области цифровых технологий. Реализация в регионе проекта «Школы 21» будет значимым событием и проект поможет региону в подготовке квалифицированных ИТ-кадров. Программа обучения в «Школе 21» занимает в среднем три года. На сегодняшний день «Школа 21» является одним из самых эффективных в части методологии и качества подготовки высококвалифицированных инженеров проект в стране».

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

«Рад тому, что Самарская область стала для Сбера опорным регионом, потому что целый ряд проектов, которые активно развиваются, внедрены в Самарской области. Регион становится пилотным для реализации проектов Сбера, и сегодня мы делаем еще один шаг по укреплению сотрудничества. Это новые рабочие места, это современные технологии. И то решение, которое мы сегодня закрепили в соглашении, конечно, позволит нам на базе современных технологий, уникальных методик обучения подготовить высококлассных специалистов. Благодарю Германа Оскаровича Грефа за сотрудничество.

Это еще один шаг к созданию надежного кадрового резерва, подготовки специалистов и повышению уровня благосостояния людей, потому что в данном случае эти уникальные методики подготовки дают возможность в дальнейшем людям получить высокооплачиваемую работу, что очень важно. Это еще один шаг по повышению уровня благосостояния жителей, семей Самарской области.  Уверен, что проект будет успешно реализован».

«Школа 21» — школа программирования от Сбера, которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Поступление не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участников участие в проекте – это первый опыт программирования. Обучение проходит полностью офлайн в кампусах школы в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится более 4100 человек, и более 1200 уже трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны. Также запланировано открытие кампусов «Школы 21» в Сургуте, Великом Новгороде и Владивостоке.

Теги: СберБанк

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