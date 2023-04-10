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За три месяца СберСтрахование жизни выплатила 4 млрд рублей по страховым случаям

10 апреля 2023 12:21
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За три месяца СберСтрахование жизни выплатила 4 млрд рублей по страховым случаям

В I квартале 2023 года СберСтрахование жизни произвела более 36 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму 4,064 млрд рублей.

Крупнейшую выплату — 12,7 млн рублей — получил житель Курганской области по программе накопительного страхования жизни. Также по 8,5 млн рублей перечислено клиентам из Краснодарского края и Кировской области по программе ипотечного страхования жизни.

Наибольший объём выплат пришёлся на страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и накопительное страхование жизни.

В топ-5 регионов по объёму выплат вошли Москва и Московская область (16,6% от общего объёма), Краснодарский край (5,5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,7%), Иркутская область (3,4%) и Красноярский край (2,7%).

Больше всего страховых событий компания урегулировала в Московском регионе, Иркутской области, Краснодарском крае, Ростовской и Кемеровской областях.

Евгений Щекланов, управляющий директор СберСтрахования жизни:

«В первом квартале 2023 года мы увеличили количество выплат на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самые распространённые страховые события — это особо опасные для жизни диагнозы, несчастные случаи в быту и на производстве, потеря работы. И наша задача — как можно быстрее помочь клиенту в сложной ситуации. Для этого мы подключаемся к государственным сервисам. К примеру, взаимодействие с Фондом социального страхования позволяет нам автоматически перечислять деньги по больничным, так что людям не приходится собирать необходимые справки. А через Госуслуги мы скоро сможем получать информацию об увольнении напрямую с биржи труда, чтобы без справок от клиентов выплачивать им деньги при потере работы».

В 2022 году россияне заключили со СберСтрахованием жизни 13 млн новых договоров, что подтверждает высокий уровень доверия к одной из самых надёжных страховых компаний страны. В прошлом году компания урегулировала 150 тыс. страховых случаев и выплатила клиентам 19,2 млрд рублей.

СберСтрахование жизни всегда выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем. Договоры ипотечного и накопительного страхования жизни от СберСтрахования жизни легко оформить в отделениях Сбера и мобильном приложении СберБанк Онлайн. Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.

Теги: СберБанк

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