Виртуальный ассистент Сбера поможет предпринимателям выбрать программу господдержки

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Корпоративные клиенты Сбера могут узнать у виртуального ассистента Салют , какие программы господдержки им доступны, и оформить кредит по сниженной ставке в СберБизнесе. Общаться с умным помощником можно как голосом, так и текстом. Выбрав подходящую программу, пользователь переходит в веб-версию СберБизнеса, где можно оформить заявку на кредит, причём некоторые поля уже заполнены.

Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка:

«Мы обучили виртуального ассистента Салют новому навыку: теперь он может консультировать предпринимателей по программам господдержки бизнеса. Умный помощник Сбера расскажет, какие программы льготного кредитования подойдут вашей компании, поможет подобрать оптимальную и переключит на предзаполненную форму кредитной заявки. При этом мы продолжаем расширять наш конструктор госпрограмм: в первом квартале 2023 года мы добавили в него ещё 6 программ. Только за три месяца этого года с помощью сервиса наши корпоративные клиенты заключили 1600 выгодных сделок на 16 млрд рублей».