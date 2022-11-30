В Сбере рассказали, что жители Поволжья оплачивают удаленно наиболее часто

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По данным Сбербанка в регионах Поволжья через Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания наиболее часто оплачивают сотовую связь и услуги телекоммуникации – 57,6% от общего количества, а также услуги ЖКХ – 31,4%. Всего же по итогам 10 месяцев 2022 года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской было совершено платежных операций через удаленные каналы на сумму 283 млрд рублей.

Также пресс-служба Поволжского банка Сбербанка сообщает, что наибольший рост по количеству платежей через удаленные каналы произошел по оплате подписок –он составил 44% по отношению к 10 месяцам прошлого года.

Востребованность сервисом, по словам председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, объясняется их доступностью. «Технологии Сбера позволяют оплачивать большинство сервисов и услуг без посещения офиса, используя Сбербанк Онлайн или устройства самообслуживания, – отмечает Анащенко. – Это крайне удобная и востребованная функция у наших клиентов, благодаря которой совершать платежи можно в любое время и в удобном месте. По каждой операции клиент получает документ об оплате, который имеет такую же юридическую силу, как и полученный в офисе банка».

Кроме того, в банке сообщают, что сейчас в Сбере активно развивают сервисы безналичной оплаты, которые претерпели изменения после введения ряда ограничений весной этого года. Так Сбер уже вернул возможность бесконтактной оплаты SberPay для смартфонов на ОС Android.