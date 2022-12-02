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В Самарской области оплата страховых услуг через удаленные каналы Сбера выросла на 30%

2 декабря 2022 10:44
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В Самарской области оплата страховых услуг через удаленные каналы Сбера выросла на 30%

Жители Самарской области стали проявлять больший интерес к оплате страховых услуг через удаленные каналы Сбербанка. По итогам 10 месяцев 2022 года количество таких операций в регионе увеличилось на 30% и достигло 800 тыс.

Также в регионе стали значительно чаще использовать удаленные каналы Сбербанка оплаты услуг по недвижимости – с января по октябрь 2022 года количество таких операций увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 6% увеличилось количество транзакций на оплату услуг ЖКХ. 

Всего в Самарской области за этот период через удаленные каналы Сбербанка услуги оплатили на общую сумму свыше 89 млрд рублей.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«В нашей стране в последнее время активно развивается сфера услуг, делая жизнь людей более качественной. Сбербанк активно работает над тем, чтобы оплата этих услуг также проходила максимально удобно и была доступной в наиболее комфортных для наших клиентов условиях. Благодаря цифровизации наших платежных сервисов, оплачивать большинство услуг можно через удаленные каналы, например, Сбербанк Онлайн».

Напомним, что Сбербанк предоставляет возможность проводить платежи в офисах Сбербанка, через устройства самообслуживания, также через приложение или web-версию «Сбербанк Онлайн».

Теги: СберБанк

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