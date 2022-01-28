В офисе Сбербанка нового формата появился пандомат для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок

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В офисе Сбербанка нового формата в Самаре на ул. Вилоновская 13 установлен пандомат, в который можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Данный проект – совместная инициатива Сбербанка и ГК «ЭкоВоз».

Пандомат принимает бутылки из пластика до двух литров с маркировкой PET(1) и алюминиевые банки из-под холодных напитков. Бутылки могут быть с крышками или без, но обязательно с этикеткой: сканер, установленный в окне приема тары, считывает штрих-код и распознает вид упаковки. Также в течение всего времени работы пандомат будет «подсчитывать» количество сданной тары.

Все вырученные средства от переработки вторсырья из пандомата будут направлены на приобретение саженцев сосны для восстановления лесов Самарской области. Каждый желающий сможет принять участие в посадках данных саженцев в весенне-осенний период в этом году.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Деятельность человека оказывает серьёзный и долговременный эффект на состояние природы. Каждому из нас необходимо сделать шаг к спасению окружающей среды. Сбербанк решил внести свой вклад в формирование экологической культуры жителей Самары, поэтому в одном из наших офисов появился автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. С учетом большой проходимости уверен, что проект будет пользоваться большой популярностью».

Денис Волков, генеральный директор ГК «ЭкоВоз», депутат СГД:

«Много лет мы ведем эколого-просветительскую работу среди подрастающего поколения, внедряем раздельный сбор, прививаем культуру ответственного потребления. С 2011 года весной и осенью мы сажаем лес. Благодаря партнерству со Сбербанком рождаются новые проекты. Проект «Пандомат» – это и о раздельном сборе, и о переработке, и о личном вкладе каждого участника в восстановление «зеленых легких» нашего региона. Начните с самого малого, и вы удивитесь, как это просто и легко. Обязательно будем ждать вас на ближайшей весенней посадке».

Напомним, что в Самаре на Вилоновской 13 также располагается первый в России Общественный центр Сбера. Это уникальное пространство объединяет эко-френдли-сообщество региона и неравнодушных активистов со всей страны. В нем бесплатно проводятся мероприятия, обсуждаются экологические и социальные инициативы, реализовываются проекты. А в самом оформлении центра использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям.