В офисе Сбербанка нового формата появился пандомат для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего от жителей поступило более 67 тысячи заявок.
Определен ТОП-20 общественных территорий Самары для рейтингового голосования в 2023 году
По информации агентства «Прайм» сейчас в России больше половины всех выдач ипотечных займов приходится на Сбербанк, но он пока сохраняет ставки на уровне прошлого года.
Что будет со ставками по ипотеке? Мнение экспертов
В новом ФАПе около 300 сельских жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях недалеко от дома.
В поселке Тургеневка открылся новый ФАП
На ужесточении наказания настаивала партия.
Владимир Путин подписал закон «Единой России» о пожизненном заключении для педофилов
Основным моментом, который необходимо учесть пациентам, - это не только тяжесть течения заболевания, но также возраст и наличие сопутствующих заболеваний.
Врач Ирина Золотовская: что делать в случае бессимптомного течения COVID-19 и ОРВИ?
Она нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и течением ее унесло под лед.
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей в проруби в ночь на Крещение
В Самаре за сутки заболели 973 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-1
Одиннадцать метких «Лучников» трудного года.
Состоялась церемония награждения победителей Регионального этапа премии «Серебряный Лучник – Самара»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
-1.13
EUR 86.64
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В офисе Сбербанка нового формата появился пандомат для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок

28 января 2022 14:57
182
Все вырученные средства от переработки вторсырья из пандомата будут направлены на приобретение саженцев сосны для восстановления лесов Самарской области.

В офисе Сбербанка нового формата в Самаре на ул. Вилоновская 13 установлен пандомат, в который можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Данный проект – совместная инициатива Сбербанка и ГК «ЭкоВоз».

Пандомат принимает бутылки из пластика до двух литров с маркировкой PET(1) и алюминиевые банки из-под холодных напитков. Бутылки могут быть с крышками или без, но обязательно с этикеткой: сканер, установленный в окне приема тары, считывает штрих-код и распознает вид упаковки. Также в течение всего времени работы пандомат будет «подсчитывать» количество сданной тары.

Все вырученные средства от переработки вторсырья из пандомата будут направлены на приобретение саженцев сосны для восстановления лесов Самарской области. Каждый желающий сможет принять участие в посадках данных саженцев в весенне-осенний период в этом году.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Деятельность человека оказывает серьёзный и долговременный эффект на состояние природы. Каждому из нас необходимо сделать шаг к спасению окружающей среды. Сбербанк решил внести свой вклад в формирование экологической культуры жителей Самары, поэтому в одном из наших офисов появился автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. С учетом большой проходимости уверен, что проект будет пользоваться большой популярностью».

Денис Волков, генеральный директор ГК «ЭкоВоз», депутат СГД:

«Много лет мы ведем эколого-просветительскую работу среди подрастающего поколения, внедряем раздельный сбор, прививаем культуру ответственного потребления. С 2011 года весной и осенью мы сажаем лес. Благодаря партнерству со Сбербанком рождаются новые проекты. Проект «Пандомат» – это и о раздельном сборе, и о переработке, и о личном вкладе каждого участника в восстановление «зеленых легких» нашего региона. Начните с самого малого, и вы удивитесь, как это просто и легко. Обязательно будем ждать вас на ближайшей весенней посадке».

Напомним, что в Самаре на Вилоновской 13 также располагается первый в России Общественный центр Сбера. Это уникальное пространство объединяет эко-френдли-сообщество региона и неравнодушных активистов со всей страны. В нем бесплатно проводятся мероприятия, обсуждаются экологические и социальные инициативы, реализовываются проекты. А в самом оформлении центра использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС.
28 января 2022, 15:06
В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн 
Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС. Финансы и Банки
173
Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов Портал DA и подводит итоги работы сервиса за 2021 год.
27 января 2022, 16:21
Стоимость реализуемых активов на Портале DA превысила 312 млрд рублей
Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов Портал DA и подводит итоги работы сервиса за 2021 год. Финансы и Банки
504
Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0
27 января 2022, 13:07
Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0
За время второго этапа программы в ноябре и декабре 2021 года банк заключил с клиентами более 17 тысяч кредитных соглашений. Финансы и Банки
396
В центре внимания
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 января 2022  13:11
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
401
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
28 января 2022  12:59
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
216
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
28 января 2022  12:48
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
261
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
28 января 2022  12:20
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
216
В Самарском театре юного зрителя состоялось подведение итогов и награждение победителей десятого юбилейного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.
27 января 2022  23:39
Дмитрий Азаров наградил победителей юбилейного областного журналистского конкурса 
528
Весь список