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В Общественном центре Сбера прошел первый кинопоказ от студии Самарафильм

21 февраля 2022 11:26
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в Общественном центре Сбера прошел первый кинопоказ от студии Самарафильм

В Общественном центре Сбера состоялся первый кинопоказ – к просмотру и обсуждению был предложен художественно-документальный фильм «Время собирать цветы» от киностудии Самарафильм. 

В честь 106 годовщины отправки солдат из Самары во Францию для участия в Первой мировой войне, в Общественном центре Сбера презентовали фильм, рассказывающий о судьбе солдат и офицеров 2-го особого пехотного полка, воевавшего в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции в годы Первой мировой войны. 

Фильм показывает не только военные события и судьбы людей, которые оказались их участниками, но и раскрывает культурный подтекст. Перед зрителем предстаёт картина того времени: как выглядели люди и что их окружало, как строилось их общение и быт; как происходящие события влияли на их восприятие жизни.

После просмотра гости смогли пообщаться с режиссером фильма Галиной Щербой, получить комментарии по картине и задать вопросы.

Галина Щерба, режиссер фильма «Время собирать цветы»:

«Этот фильм мы снимали к 100-летию окончания Первой мировой войны. На одном из памятников русским солдатам во Франции выбиты замечательные слова, которые приписывают священнику 2-го особого полка Андрею Богословскому: «Дети Франции! Когда враги будут побеждены и когда вы сможете свободно собирать цветы на этом поле, вспомните нас, ваших русских друзей, и принесите нам цветы». Во Франции помнят подвиги русских солдат и несут цветы к памятникам. А у нас, в Самаре – месте, где формировался полк, долгое время это была «забытая страница». Почему-то большинство людей воспринимают нашу историю фрагментарно. А ведь герои Великой Отечественной войны – это и герои Первой мировой. Например, солдат 2-го особого полка Родион Малиновский - будущий Маршал Советского Союза. Мы считаем, что для нас давно наступило время «собирать цветы». 

В обсуждении фильма приняли участие президент самарского отделения Альянс-Франсез Евгения Синицина, исполнительный директор самарского отделения Русского географического общества Харитонова Юлия, архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы, а также арт-директор «Поволжских сезонов Александра Васильева», театральный художник и модельер Мария Казак.

Евгения Синицына, президент самарского отделения Альянс-Франсез:

«Немногие из наших соотечественников знают этот факт истории. Во Франции же, после того, как отметили 100 лет окончания Великой войны - как её называют в Европе - люди стали интересоваться своими предками, участниками тех боев. Стали открываться драматичные страницы истории страны и каждой семьи. 

Сегодня время для объединения через память об общих победах, через почитание подвига тех русских солдат и офицеров, кто пожертвовал жизнью и навсегда остался лежать в землях Франции. Тема Русского экспедиционного корпуса очень интересует французских потомков тех солдат. Благодаря французским партнерам, состоится целый ряд мероприятий, посвященных событиям того времени, в том числе в регионе Грант-Эст, на месте сражений».

Мероприятие данного формата стало первым для Общественного центра Сбера. Оно реализуется в рамках ESG-политики банка, одним из ключевых направлений которой является поддержка местных сообществ и содействие социальному развитию. Планируется, что авторские кинопоказы в центре будут проходить на постоянной основе, привлекая внимание жителей региона к местному кинематографу, а также образованию в области краеведения.

Ознакомиться с ближайшими мероприятиями центра можно на сайте https://www.esgcommunity.ru/.

Теги: СберБанк

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