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В День студента в Общественном центре Сбера прошли лекции по искусственному интеллекту

27 января 2023 15:59
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В мероприятии приняли очное участие студенты самарских вузов, а также Волгоградского государственного технического университета в онлайн-формате.

В День российского студенчества Общественный центр Сбера провел серии лекций по искусственному интеллекту (ИИ) для студентов вузов. Спикерами выступили эксперты Сбера, которые рассказали о технологиях, изменяющие наш мир и поделились знаниями о том, какие навыки могут быть востребованы на рынке труда в ближайшие 10 лет. В мероприятии приняли очное участие студенты самарских вузов, а также Волгоградского государственного технического университета в онлайн-формате.

Андрей Кузнецов, исполнительный директор по исследованию данных Сбербанка:

«Искусственный интеллект проник во многие сферы жизни современного человека, а новые AI-решения позволяют снизить объём повседневной рутины, чтобы сохранить время для действительно важных дел. Современные тенденции развития технологий также подчеркивают важность междисциплинарных исследований, что позволяет находить нестандартные решения за счёт переноса знаний. Трансфер знаний приводит к созданию инновационных решений, которые задают новые тренды развития ИИ».

Кроме того, в ходе мероприятия молодые люди узнали о возможностях Сбера для студентов во время учёбы и после окончания образовательных организаций. Все желающие смогли пообщаться с IT-рекрутером и узнать тонкости самопрезентации на собеседованиях.

Виктория Гришкова, студент Самарского национального исследовательского университета им. Академика С.П. Королева:

«Я много нового узнала о возможностях Сбера, о разработках в сфере искусственного интеллекта, это всё очень интересно. Важно посещать такие мероприятия – более углубленно погружаешься в данную сферу, знакомишься. Сама бы тоже хотела попробовать себя в Сбере, привлекает развитие и люди, которые вдохновляют и помогают расти. Люблю посещать мероприятия СберЦентра, здесь я развиваю свои компетенции».

Теги: СберБанк

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