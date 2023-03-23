В 2022 жители Поволжья совершили 2,9 млн транзакций по всем сервисам Sberpay

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В 2022 году жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей совершили 2,9 млн оплат при помощи сервисов Sberpay. Это вдвое больше, чем за 2021 год. Также увеличился и общий объём транзакций: он превысил 5,8 млрд рублей, что в 4 раза больше показателей 2021 года.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбер активно развивает семейство сервисов SberPay. Простоту и удобство их использования ценят наши клиенты, которые активно пользуются сервисами при оплате как в интернете, так и офлайн».

В семейство SberPay входят сервисы бесконтактной оплаты в интернет-магазинах, оплата телефоном «SberPay оплата по QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».