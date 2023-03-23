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В 2022 году жители Поволжья оформили 10,5 тысяч сделок по ипотеке с господдержкой от Сбера
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В 2022 году жители Поволжья оформили 10,5 тысяч сделок по ипотеке с господдержкой от Сбера

23 марта 2023 16:23
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Благодаря этому 10,5 тысяч семей приобрели собственное жилье.

Сбербанк в Поволжье предоставил 29,5 млрд рублей по программе ипотеки с господдержкой. Благодаря этому 10,5 тысяч семей приобрели собственное жилье.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Ипотечные программы позволяют решить жилищный вопрос тысячам семей, а также способствуют развитию строительной отрасли. Большинство ипотек на покупку первичного жилья Сбербанк даёт на льготных условиях. Для разных категорий клиентов мы формируем разные льготные предложения, ориентируясь на потребности и возможности людей».

При оформлении ипотечных договоров жители Поволжья используют сервис электронной регистрации сделок и сервис безопасных расчетов от Домклик. Это позволяет минимизировать риски при оформлении жилья. В 2022 году через сервисы было оформлено более 128 тысяч сделок.

Теги: СберБанк

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