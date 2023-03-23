В 2022 году около 40,6 тыс. представителей малого и микробизнеса стали новыми клиентами Сбербанка в Поволжье

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На состоявшейся сегодня пресс-конференции при подведении итогов работы за 2022 год топ-менеджеры Поволжского банкаСбербанка отметили, что в 2022 году Сбербанк выбрали 41,2 тыс. новых клиентов, из которых 40,6 тыс. — это клиенты сегмента «малый и микробизнес».

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрироваться какИП и ООО с одним учредителем, без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит. Например, с помощью специально разработанного сервиса РБиДОС (Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета). При использовании данного сервиса и обращении к партнеру Сбербанка, перечень которых размещен на платформе «Деловая среда», весь процесс оформления заявки занимает не более 15 минут, при этом заявителю достаточно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, логин и пароль от Сбербанк Онлайн и смартфон (IOS или Android).

Пакет уставных документов будет сформирован автоматически и отправлен в ФНС. После проверки документов в ФНС, которая занимает от трех дней, заявитель в электронном виде получает документ о регистрации юридического лица и возможность открытия расчетного счета без визита в Сбербанк. Госпошлину оплачивать не нужно, поскольку все взаимодействие с ФНС происходит с использованием электронных ресурсов.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк является надёжным банком и партнёром и поддерживает своих клиентов, предлагая им новые решения для бизнеса. Начинающим предпринимателям доступен ряд инструментов и продуктов, которые признаны облегчить запуск собственного дела. «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» — это один из сервисов, который предоставляется начинающим предпринимателям в рамках комплексной программы «Бизнес-старт». Она помогает сделать все шаги, которые необходимо предпринять при запуске нового бизнеса».