Я нашел ошибку
Главные новости:
Сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» волейболисты «Новы» провели заключительный матч регулярного чемпионата.
Волейболисты «Новы» уступили столичному «Динамо» со счетом – 0:3
Те, кто победил в возрастных группах 18–24 года и 25–30 лет, получат право участия во Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко.
В СОУНБ подведут итоги юбилейного Х Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»
Об этом топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали на итоговой пресс-конференции.
В Поволжье портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос в 1,5 раза
За отмену приезда экс-политика в Приангарье выступили женщины, чьи близкие участвуют в специальной военной операции.
Общественницы добились остановки продажи билетов на мастер-класс Хакамады в Иркутске
Выросло и количество самих карт – по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 25%.
В Поволжье 111 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +12, +14°С.
В Самарской области 24 марта без осадков и потеплеет до +15°С
Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрироваться какИП и ООО с одним учредителем, без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит.
В 2022 году около 40,6 тыс. представителей малого и микробизнеса стали новыми клиентами Сбербанка в Поволжье
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.96
0.12
EUR 82.97
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2022 году около 40,6 тыс. представителей малого и микробизнеса стали новыми клиентами Сбербанка в Поволжье

23 марта 2023 19:53
295
Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрироваться какИП и ООО с одним учредителем, без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции при подведении итогов работы за 2022 год топ-менеджеры Поволжского банкаСбербанка отметили, что в 2022 году Сбербанк выбрали 41,2 тыс. новых клиентов, из которых 40,6 тыс. — это клиенты сегмента «малый и микробизнес».

Клиенты Сбербанка могут бесплатно зарегистрироваться какИП и ООО с одним учредителем, без госпошлины, за 30 минут, самостоятельно онлайн или в офисах Сбербанка за один визит. Например, с помощью специально разработанного сервиса РБиДОС (Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета). При использовании данного сервиса и обращении к партнеру Сбербанка, перечень которых размещен на платформе «Деловая среда», весь процесс оформления заявки занимает не более 15 минут, при этом заявителю достаточно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, логин и пароль от Сбербанк Онлайн и смартфон (IOS или Android).

Пакет уставных документов будет сформирован автоматически и отправлен в ФНС. После проверки документов в ФНС, которая занимает от трех дней, заявитель в электронном виде получает документ о регистрации юридического лица и возможность открытия расчетного счета без визита в Сбербанк. Госпошлину оплачивать не нужно, поскольку все взаимодействие с ФНС происходит с использованием электронных ресурсов.

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк является надёжным банком и партнёром и поддерживает своих клиентов, предлагая им новые решения для бизнеса. Начинающим предпринимателям доступен ряд инструментов и продуктов, которые признаны облегчить запуск собственного дела. «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» — это один из сервисов, который предоставляется начинающим предпринимателям в рамках комплексной программы «Бизнес-старт». Она помогает сделать все шаги, которые необходимо предпринять при запуске нового бизнеса».

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Об этом топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали на итоговой пресс-конференции.
23 марта 2023, 20:56
В Поволжье портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос в 1,5 раза
Об этом топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали на итоговой пресс-конференции. Финансы и Банки
135
Выросло и количество самих карт – по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 25%.
23 марта 2023, 20:30
В Поволжье 111 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера
Выросло и количество самих карт – по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 25%. Финансы и Банки
136
В настоящий момент линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения.
23 марта 2023, 19:14
В 2022 году более 55 тысяч предпринимателей Поволжья открыли расчетный счёт в Сбере
В настоящий момент линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения. Финансы и Банки
139
В центре внимания
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
1441
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
275
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
276
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
502
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
552
Весь список