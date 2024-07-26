ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18% годовых

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Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора 26 июля, пишут "Известия".

В ЦБ уточнили, что инфляция ускорилась, она складывается выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для снижения инфляции необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, добавили в пресс-службе.

«Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — объяснили в регуляторе.

В сообщении отметили, что инфляционные ожидания населения и участников рынка продолжили расти, а ценовые ожидания предприятий не изменились, но оставались высокими. Кроме того, продолжили в ЦБ, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться.

Следующее заседание запланировано на 13 сентября текущего года.

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