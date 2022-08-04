Технологии накоплений: почти половина жителей Поволжья копят на пенсию онлайн

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За первое полугодие 2022 года жители Поволжья накопили вместе со СберНПФ более 110 млн рублей на пенсию. Как показал анализ данных, чаще всего пенсионные планы подключают люди в возрасте 35-44 лет. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно.

Интерес к пенсионным продуктам СберНПФ у жителей Поволжья, несмотря на экономическую турбулентность, сохраняется: количество новых договоров ИПП в Оренбурге, Самаре, Ульяновске и Саратове находится примерно на уровне первого полугодия 2021 года. Общее же количество привлечённых средств по договорам ИПП за текущий период в Оренбурге составило более 11 млн рублей, в Самаре - 60,5 млн рублей, в Саратове – почти 30 млн рублей, в Ульяновске – 10 млн рублей.

Сейчас индивидуальные пенсионные планы чаще всего открывают люди в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 40% от общего количества клиентов СберНПФ. Число клиентов в возрасте 45-54 лет за последний год увеличилось — сейчас их 29% против 25% в первом полугодии 2021 года.

60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. Еще 25% делают это раз в год, 15% — раз в квартал.

Почти половина жителей Поволжья предпочитают пополнять ИПП на цифровых площадках, без визитов в офис. Через приложение СберБанк Онлайн и сайт СберНПФ в первом полугодии 2022 года в Оренбурге было привлечено 4 млн рублей, в Самаре - 14 млн рублей, в Саратове - 6 млн рублей, в Ульяновске - 3,5 млн рублей. Цифровой формат удобен и для регулярного пополнения счёта. Например, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть возможность подключить автоплатёж. И с помощью этой опции в первом полугодии 2022 года клиенты пополняли свои счета в 3 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ:

«Сегодня порядка 1,5 млн россиян копят на свою негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов СберНПФ. В последнее время притоку новых клиентов активно способствует сервис “Пенсионная витрина”. Он расположен в мобильном приложении СберБанк Онлайн, во вкладке “Пенсии”. Сервис позволяет узнать реальный размер своей будущей страховой пенсии, определить, насколько он соответствует представлениям человека о комфортном доходе на пенсии, сделать вывод о необходимости самостоятельных накоплений, и, как дополнительное решение, — подключить индивидуальный пенсионный план, позволяющий делать сбережения в комфортном для клиента режиме”.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Жители Поволжья заботятся о своем будущем и ответственно подходят к процессу формирования самостоятельных накоплений на пенсию. Правда, некоторым этот процесс все еще кажется слишком сложным и требующим больших финансовых вложений. “Пенсионная витрина” поможет таким людям понять, что это давно уже не так: с ИПП можно делать сбережения на пенсию в комфортном для себя режиме”.