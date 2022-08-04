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Технологии накоплений: почти половина жителей Поволжья копят на пенсию онлайн

4 августа 2022 15:09
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Как показал анализ данных, чаще всего пенсионные планы подключают люди в возрасте 35-44 лет. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно.

 

За первое полугодие 2022 года жители Поволжья накопили вместе со СберНПФ более 110 млн рублей на пенсию. Как показал анализ данных, чаще всего пенсионные планы подключают люди в возрасте 35-44 лет. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно.

Интерес к пенсионным продуктам СберНПФ у жителей Поволжья, несмотря на экономическую турбулентность, сохраняется: количество новых договоров ИПП в Оренбурге, Самаре, Ульяновске и Саратове находится примерно на уровне первого полугодия 2021 года. Общее же количество привлечённых средств по договорам ИПП за текущий период в Оренбурге составило более 11 млн рублей, в Самаре - 60,5 млн рублей, в Саратове – почти 30 млн рублей, в Ульяновске – 10 млн рублей. 

Сейчас индивидуальные пенсионные планы чаще всего открывают люди в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 40% от общего количества клиентов СберНПФ. Число клиентов в возрасте 45-54 лет за последний год увеличилось — сейчас их 29% против 25% в первом полугодии 2021 года. 

60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. Еще 25% делают это раз в год, 15% — раз в квартал. 

Почти половина жителей Поволжья предпочитают пополнять ИПП на цифровых площадках, без визитов в офис. Через приложение СберБанк Онлайн и сайт СберНПФ в первом полугодии 2022 года в Оренбурге было привлечено 4 млн рублей, в Самаре - 14 млн рублей, в Саратове - 6 млн рублей, в Ульяновске - 3,5 млн рублей. Цифровой формат удобен и для регулярного пополнения счёта. Например, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть возможность подключить автоплатёж. И с помощью этой опции в первом полугодии 2022 года клиенты пополняли свои счета в 3 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ: 

«Сегодня порядка 1,5 млн россиян копят на свою негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов СберНПФ. В последнее время притоку новых клиентов активно способствует сервис “Пенсионная витрина”. Он расположен в мобильном приложении СберБанк Онлайн, во вкладке “Пенсии”. Сервис позволяет узнать реальный размер своей будущей страховой пенсии, определить, насколько он соответствует представлениям человека о комфортном доходе на пенсии, сделать вывод о необходимости самостоятельных накоплений, и, как дополнительное решение, — подключить индивидуальный пенсионный план, позволяющий делать сбережения в комфортном для клиента режиме”.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Жители Поволжья заботятся о своем будущем и ответственно подходят к процессу формирования самостоятельных накоплений на пенсию. Правда, некоторым этот процесс все еще кажется слишком сложным и требующим больших финансовых вложений. “Пенсионная витрина” поможет таким людям понять, что это давно уже не так: с ИПП можно делать сбережения на пенсию в комфортном для себя режиме”.

 

Теги: СберБанк

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