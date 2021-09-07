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Спрос на военную ипотеку от Сбербанка в Поволжье вырос на 37%

7 сентября 2021 10:18
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Спрос на военную ипотеку от Сбербанка в Поволжье вырос на 37%

За первые 7 месяцев 2021 года в регионах Поволжья клиенты Сбербанка оформили на 37% ипотечных кредитов для военнослужащих больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 42% выросла общая сумма данного вида ипотечного займа и составила более 656 млн рублей.

Благодаря программе «Военная ипотека» можно приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, комнату, а также жилой дом с землей или таун-хаус. Принять участие в данной программе могут военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы, имеющие право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Максимальный размер ипотеки составляет 3,37 млн рублей, а срок погашения до 25 лет. Чаще всего в Поволжье данным видом поддержки пользуются военнослужащие возрастом от 30 до 35 лет – 43% от общего числа заявок.

Ипотека для военнослужащих – это отличная возможность приобрести своё жилье людям, охраняющим нашу страну. Мы рады, что с каждым годом таких людей становится все больше. Домашний уют и комфорт, надежный тыл, помогают сосредоточиться на выполнении своей важнейшей работы. Кроме того, Сбербанк предлагает широкий ряд ипотечных продуктов с различными условиями. Это открывает возможности для приобретения жилья самому широкому кругу жителей нашей страны, - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

Теги: ипотека сбер СберБанк

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