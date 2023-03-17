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Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года.
Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк
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Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк

17 марта 2023 18:35
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Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года.

Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года, и принял следующие решения:

- созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2022 года. Определить 21 апреля 2023 года датой проведения Собрания датой окончания приёма бюллетеней для голосования. Провести Собрание в форме заочного голосования (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- установить 28 марта 2023 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании (в этом году участие в голосовании принимают владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций);

- также Наблюдательный совет предложил Собранию утвердить 11 мая 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год;

- рекомендовать Собранию принять решение о выплате рекордных дивидендов за 2022 г. в размере 565 млрд руб. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Сегодня состоялось знаковое заседание Наблюдательного совета Сбербанка — мы приняли решение рекомендовать участникам годового Общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля, выплатить рекордные дивиденды за всю историю Сбербанка — 565 млрд рублей, то есть 25 рублей на акцию. Это стало возможным благодаря тому запасу прочности, который мы достигли в прошлом году при поддержке и вере наших акционеров и клиентов в наш бизнес и в нашу команду. Наши дивиденды — это не только дополнительный финансовый доход для каждого частного акционера, которых у нас 1,5 млн человек, но и весомый вклад в бюджет всего государства.

Подробнее ознакомиться с информацией о проведении Собрания можно на странице собрания на сайте ПАО Сбербанк.

Теги: СберБанк

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