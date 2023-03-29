СберТройка СОЦ модернизирует оплату проезда для льготников в регионах

154

Благодаря цифровому решению СберТройка СОЦ льготные пассажиры городского транспорта в регионах России могут оплачивать проезд социальной картой или картой «Мир», на которую привязаны льготы: не нужно стоять в очередях за бумажными талонами, баланс можно пополнять удалённо. Кроме того, льготная карта автоматически продлевается, её также можно быстро восстановить при утрате.

Сегодня в системе СберТройка СОЦ зарегистрированы свыше 800 тыс. человек в Саратовской и Тульской областях, Республике Алтай, Тыве и других субъектах РФ. СберТройка СОЦ при запуске адаптируется под запрос региона.

Из плюсов для пассажиров: не нужно носить с собой несколько карт, так как на одну карту привязываются все льготы для получения субсидий, пособий, пенсий, проезда и прочих цифровых сервисов. Также работает круглосуточная телефонная служба поддержки СберТройки. С порядком привязки своей карты к системе льготный пассажир может ознакомиться на сайте министерства социального развития своего региона.

Леонид Шныр, директор дивизиона «Переводы» Сбербанка:

«Мы смогли сделать льготную оплату проезда такой же удобной, быстрой и надёжной, как и обычная оплата банковской картой. А также, что не менее важно, — прозрачной для органов власти, выделяющих финансирование на льготные поездки. Большой интерес к СберТройке СОЦ со стороны руководителей регионов и муниципалитетов вселяет уверенность, что новые стандарты качества оплаты проезда вскоре будут распространены во многих регионах нашей страны».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта:

«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы делимся опытом запуска инновационного билетного решения СберТройка с регионами. Теперь льготные пассажиры могут удобно оплачивать проезд социальной картой или картой "Мир", к которой привязаны льготы. Также им доступны другие возможности столичной билетной системы: они могут удалённо пополнить баланс карты, продлить её действие или восстановить при потере. Для этого запущено решение СберТройка СОЦ, которым пользуются более 800 тыс. человек из Саратовской и Тульской областей, Тывы и Республики Алтай. Благодарим руководство регионов за внедрение самых современных технологий для развития городского транспорта».

Власти региона также получают ряд выгод от внедрения СберТройки СОЦ, прежде всего удобный инструмент для ведения автоматизированного реестра льготников и гибко настраиваемую систему отчётности. СберТройка СОЦ позволяет привязать транспортные или банковские карты к билетной системе, формировать отчёты о совершённых поездках по льготным картам, анализировать данные о пассажиропотоках и оценивать эффективность предоставляемых услуг.

Некоторые регионы благодаря нововведению переходят от бумажных талонов к пластиковым картам, что позволяет экономить средства. Если льгота привязывается к банковской карте «Мир», регион и перевозчик также экономят бюджетные средства на выпуске новых карт. Система легко внедряется и не требует дополнительных инвестиций в специальную инфраструктуру. Кроме того, сервис удобен в использовании, так как обладает широким функционалом и понятным интерфейсом. Сегодня возможности СберТройки СОЦ позволяют быстро зарегистрировать карту, а также любой вид билета, включающий скидки, абонементы, специальные комплексные поездки для льготников.

Перевозчик, который использует СберТройку СОЦ, получает доступ к отчёту по количеству поездок каждого льготника и список историй по операциям в системе. Также он может оперативно фиксировать в системе любые изменения информации о льготах.

СберТройка СОЦ — это единая система учёта льготных категорий граждан, использующих региональную льготную транспортную карту или карту «Мир», к которой привязаны льготы. Система подключается к единому билетному решению СберТройки.