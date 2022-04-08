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Сбербанк в связи с санкционными ограничениями прекратил все валютные переводы в другие страны, переводы в рублях доступны в обычном режиме, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

В банке отметили, что из-за вступления в силу санкций на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля невозможно сделать перевод в иностранной валюте за рубеж. Запрет распространяется на переводы в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" и в отделениях банка.

Оформленные с 6 апреля переводы вернут на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией. Также в банке подчеркнули, что переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений.

При этом в пресс-службе кредитной организации уточнили, что более 90% всех переводов в Сбербанке за рубеж - это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС