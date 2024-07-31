Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам

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Сбербанк объяснил, что повышение стоимости уведомлений по картам не затронет клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт", клиентов социального сегмента, а также владельцев кредитных и премиальных карт, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее в среду Сбербанк в сообщении клиентам указал, что с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей.

"Не изменяются условия: у клиентов с уже действующей подпиской "СберПрайм Старт" уведомления по "СберКартам" останутся бесплатными; у клиентов социального сегмента по картам с пенсионными или социальными выплатами стоимость уведомлений останется на прежнем уровне (40 рублей в месяц); по кредитным и премиальным картам (в рамках пакетов услуг) уведомления останутся бесплатными", - сказано в сообщении.