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Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Green River» в Самаре

31 марта 2023 12:38
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Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Green River» в Самаре

Самарское отделение Сбербанка и компания «Древо» заключили соглашение о проектном финансировании строительства ЖК «Green River». Жилой комплекс расположится на территории бывшего завода им. Масленникова. 

В «Green River» зоны благоустройства займут порядка 80% общей площади: здесь разобьют парк-реку протяженностью 1,6 га.  С центрального бульвара, который пройдет через весь жилой комплекс к улице Мусорского, откроется вид на Софийский собор. Завершит «течение» парка променад вдоль новой очереди городской набережной. Парк также планируется оснастить технологичными водными объектами, интерактивными и световыми инсталляциями.

Анастасия Сурнина, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Сбер активно поддерживает жилое строительство в Самарской области и финансирует своих надёжных партнеров, к числу которых, безусловно, относится и ДК «Древо». Мы всегда рады быть частью новых проектов в Самаре – таких как ЖК «Green River».

Алёна Евсеева, финансовый директор ООО УК «Древо»:

«Проект «Green River» уникален для нашей компании и региона, поэтому, когда мы обратились с идеей о старте данного проекта к профессиональной команде и нашему партнеру Сбер, сразу получили ответ: «Конечно, мы с Вами!». В целом, компания «Древо» и коллектив Сбера объединяются и формируют качественно и в срок масштабные проекты для Самарского региона!»

 

Строительство первой очереди ЖК «Green River» уже ведётся. До 2027 года планируется построить три дома высотой до 32 этажей. Ещё пять домов будут возведены в течение ближайших 10 лет.

Теги: СберБанк

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