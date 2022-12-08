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Сбербанк объявил о росте кредитного портфеля

8 декабря 2022 16:26
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В ноябре розничный портфель увеличился на 1,8%, а с начала года на 11% и достиг 11,8 триллионов рублей.

В ноябре 2022 года Сбербанк нарастил розничный кредитный портфель по РСБУ на 1,8%, а кредитный – на 1,1%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Сбербанк.

В сообщении говорится, что в ноябре розничный портфель увеличился на 1,8%, а с начала года на 11% и достиг 11,8 триллионов рублей. Отмечается, что драйвером роста розничных кредитов в первую очередь стали ипотечные кредиты, которые с начала года прибавили 17,3% с учетом секьюритизации портфеля. Кроме того, значимую роли сыграли кредитные карты – рост 26,8%. Также высокий уровень выдачи сохраняется и в сегменте потребительских кредитов. В Сбере отметили, что положительная динамика наметилась со II квартала 2022 года на фоне стабилизации экономики.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в ноябре увеличился на 1,1%, а с начала года рост составил более 13% и достиг 18,2 триллиона рублей. В сообщении отмечается, что качество кредитного портфеля остается стабильным. По оценкам экспертов доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%.

Теги: СберБанк

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