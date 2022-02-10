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СберБанк начал внедрять ESG-рейтинг своих корпоративных клиентов и будет снижать процентные ставки тем из них, кто демонстрирует хорошие показатели в этом рейтинге. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на XI Всероссийском форуме по корпоративному управлению, стратегическим партнёром которого выступил Сбер.

В рамках сессии «Совет директоров в публичных компаниях: устойчивость вопреки вызовам?» спикеры обсудили, как совету директоров провести компанию через многочисленные риски современного мира (включая пандемию COVID-19, высокую инфляцию, нехватку персонала, банкротства поставщиков, новые регуляторные требования и так далее), как осуществить ESG-трансформацию и внедрить социальные обязательства в бизнес, чтобы обеспечить его устойчивость в долгосрочной перспективе.

Александр Ведяхин подчеркнул, что переход к ESG-модели отвечает основным вызовам современного мира. Потребности любой компании универсальны: это доступ к источникам капитала, привлечение и удержание клиентов на длинном горизонте, сохранение конкурентоспособности в своём бизнесе, а также привлечение и удержание новых талантов, которые двигают компанию вперёд. Сегодня все эти пункты невозможно реализовать без учёта ESG-повестки.

- В Европе 77% всех управляемых активов уже относятся к активам ответственного инвестирования, а всего в мире 4 трлн долларов вложено в активы с учётом ESG-факторов, и этот объём будет только увеличиваться. Соответственно, если компания не соответствует подходам ответственного инвестирования, есть большой риск остаться без инвесторов либо капитал и заёмные средства будут стоить гораздо дороже. Создание долгосрочной ценности для клиентов также невозможно без ESG, как и привлечение и удержание талантов. Около 1/3 прироста нашей клиентской базы приходится на молодёжь — это один из самых быстро растущих клиентских сегментов и в то же время — аудитория, которая гораздо больше разделяет ценности ESG, устойчивого развития и ответственного отношения, чем люди других поколений. На все эти вызовы ESG является очень прагматичным и понятным ответом

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Александр Ведяхин отметил, что Сбер планирует достичь углеродной нейтральности по охвату 1 и 2 уже к 2030 году. В целях на 2022 год — снижение выбросов CO 2 по охвату 1 на 5% и охвату 2 — на 15%. Для Сбера, имеющего почти 14 тысяч отделений по всей стране и существенные мощности по обработке данных (а промышленные вычисления являются углеродоинтенсивным производством), это в первую очередь означает закупку сертифицированной зелёной энергии у проверенных поставщиков и сокращение энергопотребления, в том числе с помощью оптимизации алгоритмов искусственного интеллекта. Также в Сбере намерены работать и с охватом 3, то есть углеродным следом своих клиентов и поставщиков.

- Мы сейчас внедряем ESG-рейтинг наших корпоративных клиентов и будем снижать процентные ставки клиентам, находящимся в хорошей части этого рейтинга. Соответственно, при финансировании зелёных и ESG-проектов мы даём дополнительные скидки. А компаниям, которые пока не находятся в топе рейтинга, будем максимально помогать своей экспертизой для ESG-трансформации, которая приведёт к углеродной нейтральности, позволит внедрять новые технологии и делать экономику России более зелёной и прогрессивной. Кредиты на ESG-трансформацию мы тоже будем давать по пониженным ставкам

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Как же ускорить ESG-трансформацию, чтобы как можно больше компаний как можно скорее перешли от слов и стратегий к конкретным действиям? Один из действенных стимулов — включение метрик ESG в ключевые показатели эффективности топ-менеджмента, объяснил Александр Ведяхин.

- Половина компаний из списка FTSE 100 используют метрики ESG для расчёта премий руководящего состава. В Сбере у всего руководящего состава, не только Правления, также есть метрики ESG. И в этом в том числе причина того, почему у нас эта трансформация получается. Поэтому могу дать рекомендацию: завяжите бонусы менеджмента на достижение ESG-целей — и результат не заставит себя ждать

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

В сессии также приняли участие: Андрей Трапезников, сопредседатель Комитета АНД по устойчивому развитию, председатель советов директоров частных компаний (модератор); Татьяна Митрова, независимый директор ПАО «НОВАТЭК»; Елена Курицына, директор Департамента корпоративных отношений Банка России; Агнес Риттер, член совета директоров ПАО «Северсталь»; Джон Бойнтон, председатель совета директоров Yandex N.V.

XI Всероссийский форум по корпоративному управлению — ежегодная площадка, на которой представители власти, бизнеса и сообщества обсуждают стратегические вопросы управления. В рамках форума также вручается XVI национальная премия «Директор года».