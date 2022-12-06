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Сбербанк и ДОМ.РФ договорились о сотрудничестве в области поддержки заёмщиков

6 декабря 2022 13:34
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Сбербанк и ДОМ.РФ договорились о сотрудничестве в области поддержки заёмщиков

Сбербанк и ДОМ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на оказание поддержки заемщиков в форме комплексного урегулирования задолженности. В рамках соглашения планируется развивать сервис поддержки заемщиков, имеющих сложности с погашением кредитов в разных банках с использованием инструментов реструктуризации или медиации, с целью восстановления их финансового положения.

Тестирование продукта проходит в этом году, его масштабирование запланировано на следующий.

- Для развития инструмента комплексного урегулирования мы проводим переговоры с кредиторами и уже получили ряд положительных откликов. Меморандум о сотрудничестве с ДОМ.РФ придаст серьёзный импульс развитию сервиса. Это значит, что клиенты Сбербанка и ДОМ.РФ смогут получить расширенную поддержку в целях урегулирования их задолженности, - Денис Кузнецов, Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка.

- ДОМ.РФ считает инициативу по развитию сервиса значимой как для заемщиков, так и для финансового сектора в целом. Особую важность имеет социальная составляющая проекта – комплексное урегулирование задолженности смогут получить заемщики, доход которых не позволяет совершать платежи по кредиту своевременно и в полном объеме, в том числе те из них, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, включая многодетные семьи, - Светлана Некрасова, Управляющий директор ДОМ.РФ.

Теги: СберБанк

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