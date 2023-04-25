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Сбер запустил весенний сезон эковолонтерства

25 апреля 2023 14:07
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Восстановление лесов — одно из главных и любимых направлений эковолонтёрства в банке.

В День Земли, 22 апреля, Сбер запустил всероссийскую серию экологических акций «Зелёная весна». Марафон заботы о природе продлится до середины июня и включает в себя участие во Всероссийском субботнике, «Весеннем Кубке чистоты» (Чистые Игры), акциях «Сад Памяти» и «День Волги» и множестве других зелёных волонтерских мероприятий.

Сбер, активно развивая ESG-культуру в стране, поддерживает и организует экомероприятия в рамках своей масштабной программы «Сберегаем вместе». Сотрудники и клиенты банка активно подключаются к акциям, которые имеют широкую географию и являются отличной возможностью для любого жителя страны сделать свой вклад в защиту окружающей среды.

Марафон экологических мероприятий начался с всероссийского субботника и с турнира «Весенний кубок чистоты». При поддержке Сбера он пройдет с 22 по 30 апреля в 90 населенных пунктах России. «Кубок чистоты» (Чистые Игры) — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проходят в формате уличного квеста. Любой желающий может принять участие в игре в своем городе, зарегистрировав свою команду на сайте мероприятия.

Турнир объединит более 130 мероприятий по всей стране, ключевые игры с участием волонтеров Сбера пройдут в Челябинске, Астрахани, Кемерово, Ижевске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Москве. Масштабное партнерство Сбера и Чистых Игр успешно продолжается с прошлого года: в рамках «Осеннего кубка чистоты 2022» удалось собрать на зеленых территориях более 200 тонн мусора.

Восстановление лесов — одно из главных и любимых направлений эковолонтёрства в банке. Этой весной Сбер продолжает партнерство с масштабной международной акцией «Сад Памяти» и движением «Сохраним лес». Акция по высадке 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны проходит с апреля по июнь. Любой желающий может стать лесным волонтером — надо найти удобную точку на сайте акции и присоединиться к высадке.

Кроме того, Сбер продолжает собственную лесовосстановительную программу: в апреле и мае 2023 года волонтёры Сбера высадят более 400 тысяч деревьев в десятке регионов России, среди которых Вологодская, Тверская, Тамбовская области, Красноярский край, Югра и другие. Эти активности проводятся в рамках реализации цели Сбера — высадить 1 млн деревьев с 2021 по 2023 год.

20 мая, третий год подряд, Сбер проводит экологическую акцию в День Волги — «Дань Волге в День Волги». В рамках акции совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» Сбер проведет замеры воды в 15 поволжских городах. Полученные данные помогают отслеживать динамику состояния экосистемы реки и определять источники загрязнений, чтобы впоследствии нивелировать негативное воздействие на волжский бассейн. Кроме того, волонтёры банка устроят субботники и другие экологические акции на берегах Волги, в которых обычно с удовольствием участвуют сотрудники и клиенты Сбера вместе со своими семьями.

В этом году День Волги совпадает с проведением юбилейного, десятого Зелёного Марафона Сбера. Все желающие могут поучаствовать в забеге на доступную дистанцию и помочь восстановить леса: регистрационный взнос направят на посадку деревьев. Кроме того, на площадках пройдут концерты и экологические акции. Марафон состоится в 60 городах России.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

С наступлением весны хочется больше быть на свежем воздухе, активно проводить время и делать это с пользой для себя, общества и природы. Мы хотим, чтобы таких людей становилось как можно больше, поэтому «Зелёная весна» — важная часть программы «Сберегаем вместе». Наша задача — помочь и поддержать полезные желания, будь то занятия плоггингом, посадка деревьев или участие в Зелёном Марафоне. За прошлый год в наших экологических проектах и акциях приняли участие 45 тысяч сотрудников и более 220 тысяч клиентов Сбера. В этом году экопроекты Сбера будут еще более масштабными. Приглашаем всех присоединиться к «Зелёной весне» вместе со своими коллегами и близкими, чтобы сделать окружающий мир чище, зеленее и лучше.

Сбер реализует серию экологических активностей «Зелёная весна» в рамках масштабной программы «Сберегаем вместе», направленной на вовлечение населения страны в повестку и практики устойчивого развития. Вся информация по полезным привычкам, экологическим и социальным инициативам и волонтерству собрана на портале «Сберегаем вместе».

Теги: СберБанк

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