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Сбер запустил в продажу 21 новую модель умных телевизоров Sber, включая QLED-флагманы

20 апреля 2023 14:47
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Флагманами обновления стали QLED-телевизоры с разрешением 4K Ultra HD.

Сбер расширил линейку умных телевизоров Sber на базе собственной операционной системы Салют ТВ с виртуальным ассистентом Салют для голосового управления. За разработку новых устройств отвечает компания-партнёр SberDevices (ООО «СалютДевайсы»).

В продажу поступила 21 модель телевизоров с диагоналями от 32" до 65". Флагманами обновления стали QLED-телевизоры с разрешением 4K Ultra HD. Благодаря квантовым точкам, которые используются в экранах, изображение получается ярче, чем в обычных телевизорах.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока Технологий Сбербанка:

«Сбер сегодня — один из технологических лидеров. Мы в 2022 году представили линейку своих умных телевизоров, и они завоевали популярность среди любителей качественной и надёжной техники. В нашей обновлённой линейке — флагманские устройства на основе технологии QLED, которая откроет совершенно иное восприятие цвета, формы и звука. И самое важное — все наши устройства работают на базе собственной операционной системы, независимой от западных вендоров, что обеспечивает их надёжную и бесперебойную работу на протяжении многих лет».

Все умные телевизоры Sber работают под управлением операционной системы Салют ТВ и открывают доступ к эфирному телевидению, популярным видеосервисам и приложениям для Smart TV.

Кристально видно

Исследования SberDevices показали, что при выборе телевизора пользователям одинаково важны диагональ экрана и качество изображения. Поэтому при разработке флагманов обновлённой линейки инженеры компании сделали ставку на большие диагонали от 50 до 65 дюймов и одну из самых передовых технологий — QLED (от англ. Quantum-dot Light-Emitting Diode).

В отличие от обычных LED-экранов, в QLED-экранах есть дополнительный слой, на котором размещены квантовые точки — нанокристаллы. Это крошечные фрагменты полупроводников, которые излучают свет нужного цвета под воздействием базовой LED-подсветки. QLED-технология обеспечивает высокую яркость свечения экрана и детальную управляемость цветом, вплоть до едва уловимых полутонов. В итоге пользователь видит яркое и контрастное изображение с потрясающей цветопередачей.

Кристально слышно

Качество звучания — важная часть пользовательского опыта при просмотре ТВ. Все новые телевизоры Sber оснащены усовершенствованными динамиками закрытого типа. Такое оформление акустики и независимые подвесы излучателей позволяют избавиться от резонансов корпуса и выровнять амплитудно-частотные характеристики системы.

Инженеры поработали над программной обработкой аудиосигнала. Благодаря настройкам эквалайзера пользователь слышит чистый, насыщенный звук, без дребезжания и артефактов даже на высокой громкости.

Украшение интерьера

У новых телевизоров Sber современный минималистичный дизайн с тонкими рамками или вообще без них. Можно выбрать цвет корпуса — чёрный или серебристый вариант.

QLED-телевизоры стали и технологическими, и дизайнерскими флагманами линейки. У них стильные безрамочные корпуса титанового цвета, тонкая передняя панель выполнена из металла.

В комплекте с телевизорами поставляются лаконичные ножки для установки устройства на тумбу или стол. Пользователь может повесить телевизор на стену, используя классическое VESA-крепление, его надо приобрести отдельно.

Фейерверк развлечений с Салют ТВ

Все новые телевизоры работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая непрерывно развивается и обеспечивает стабильную и надёжную работу устройств. Новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов, а также максимально разнообразный видеоконтент из популярных онлайн-кинотеатров, таких как Okko и многих других.

Для удобства пользователей в Салют ТВ работает сквозной поиск по более чем 400 тысячам единиц уникального видео- и аудиоконтента в девяти популярных онлайн-кинотеатрах и видеосервисах — не нужно вручную переключаться между разными сервисами, чтобы найти конкретный фильм. Также в комплекте поставляется обновлённый пульт с кнопками для быстрого запуска популярных онлайн-кинотеатров и видеосервисов одним нажатием.

Помимо доступа к видеоконтенту и голосового управления, Салют ТВ открывает другие востребованные функции: можно слушать музыку, запускать игры, открывать интернет-сайты во встроенном браузере, заниматься спортом, управлять умным домом и поручать дела виртуальному ассистенту Салют. Если нужного приложения нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.

Цена и доступность

Расширенная линейка умных телевизоров Sber уже доступна в официальном интернет-магазине SberDevices, а также на популярных маркетплейсах и в онлайн-магазинах партнёров. На полках магазинов электроники новинки появятся позднее.

Цены стартуют от 10 990 рублей за 32-дюймовую модель. Флагманские модели QLED-телевизоров — одни из самых доступных в этой категории на российском рынке: цены на них начинаются от 34 990 рублей за 50-дюймовый вариант.

При покупке новых телевизоров Sber у всех пользователей есть возможность подключить подписку Okko «Оптимум» на шесть месяцев всего за один рубль [1].

1Подробные условия акции доступны по ссылке: https://terms.okko.tv/saluttv_optimum.pdf  

 

Фото:   пресс-служба Сбера

 

Теги: СберБанк

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