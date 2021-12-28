Сбер запустил сервис для предпринимателей для продаж в соцсетях

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Сбер представил специализированную витрину с сервисами, которые помогут предпринимателям начать продажи товаров и услуг через социальные сети и нарастить оборот. В новом разделе на сайте есть всё необходимое для создания интернет-магазина на базе аккаунта в соцсетях и выхода на маркетплейсы. Все сервисы доступны онлайн, для их подключения не нужно посещать отделение банка.

Предприниматели могут подключить онлайн-оплату, облачную кассу, чат-бот для ответов на вопросы потенциальных покупателей. Также через витрину можно получить доступ к платформе InSales, которая поможет централизованно из единого личного кабинета запустить продажи товаров на всех популярных маркетплейсах, а также создать интернет-магазин в несколько кликов, не прибегая к помощи программистов.

Учитывая ограниченность ресурсов, малый бизнес, как никакой другой, нуждается в оптимизации базовых функций, поэтому мы стремимся дать предпринимателям максимально широкий пакет готовых инструментов, чтобы снять с них операционные задачи, на которые уходит много времени на этапе запуска и продвижения бизнеса. В частности, предприниматели могут подключить сервис ЮKassa для приёма онлайн-оплаты и автоматической отправки документов в ФНС, а также скачать на смартфон мобильное приложение, которое заменит кассу и терминал при доставке товаров на дом, - Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

Кроме того, клиенты, подключившие в Сбере бесплатный пакет расчетно-кассового обслуживания «Лёгкий старт», получают доступ к наиболее востребованным нефинансовым сервисам, таким как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», Работа.ру и «Электронный документооборот».