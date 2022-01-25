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Сбер создал «Детектор будущего» для молодёжи в честь Дня студента

25 января 2022 14:47
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Проект может помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить свою карьеру.

Сбер поздравляет молодёжь с Днём студента. В честь праздника был создан «Детектор будущего» — проект на базе нейросети, который может помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить свою карьеру. Также на сайте проекта представлены специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера и серия образовательных курсов по навыкам будущего.

Детектор будущего

Выбор профессии — процесс, который может продолжаться всю жизнь, и для студентов вопрос выбора может быть актуален не меньше, чем для школьников. Нет ничего страшного в том, чтобы всё ещё выбирать, в то время как уже осваиваешь какую-то специальность.

На странице «Детектора будущего» пользователю нужно пройти пять простых игр, соответствующих направлениям стажировок SberSeasons: анализу данных, разработке, дизайну, кибербезопасности и бизнесу.

Во время игры нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлён или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась больше всего и какая вакансия в экосистеме Сбера может быть интересной.

Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons на рекомендованное направление или выбрать другое.

Образовательные программы и конкурсы для студентов

На лендинге проекта «Детектор будущего» бесплатно доступны лучшие образовательные программы от Сбера и партнёров, которые будут полезны для студентов, а именно:

- курс от Сбера и Google «Как заработать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых»;

- лекции на тему «Тренды будущего» в вузах по всей стране — от Владивостока до Калининграда — прочтут топ-менеджеры банка. Встречи со студентами пройдут в различных форматах более чем в 300 вузах страны для более чем 50 000 учащихся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Проведение лекций в честь Дня студента уже стало доброй традицией и каждый год собирает всё большую аудиторию слушателей. В Москве перед учащимися в онлайн-формате выступит заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев. Он расскажет об управлении финансами и способах защиты своих накоплений;

- серия лекций образовательного проекта «Карьера будущего», где эксперты Сбера, СберУниверситета и HR-специалисты сервиса Работа.ру расскажут, как успешно построить свою карьеру сегодня

- онлайн-курс по Data Science от Академии искусственного интеллекта, где можно прокачать свои навыки с нуля до возможности принимать участие в соревнованиях по ML;

- бесплатный курс от студенческого акселератора SberStudent, который научит молодых людей думать как предприниматели: находить перспективные идеи и доводить их до первых бизнес-результатов под руководством опытных наставников. Победители акселератора получают гранты на развитие своих стартапов;

- приём заявок на конкурс «Давай научим!», организованный СберОбразованием совместно с ведущими российскими вузами России: МГПУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, Университетом ИТМО и УрФУ. До 20 февраля 2022 года студенты и аспиранты российских высших учебных заведений могут предложить оригинальные концепции образовательных курсов по тематике навыков XXI века (цифровые компетенции, финансовая грамотность и гибкие навыки) и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Авторы лучших концепций получат профессиональную помощь в оформлении и запуске своих проектов, а также смогут разместить курс на образовательном маркетплейсе от СберОбразования и делиться своими знаниями.

Специальные предложения от экосистемы Сбера

В честь праздника Сбер дарит эксклюзивные предложения для студентов от компаний экосистемы.

- Промокод на 500 руб. на первый заказ от 1500 рублей от СберМегаМаркета.

- Подписка для молодёжи за один рубль на три месяца от СберПрайма.

- -Скидка 300 рублей при первом заказе от 500 рублей от Самоката.

- 50% скидка на три месяца связи на тарифе «Стартовый+» от Сбермобайла.

- Промокод на скидку 250 руб. на первый заказ при покупке от 1500 руб. Выдаётся при прохождении игры «Беги, сборщик, беги» от СберМаркета.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"День студента — один из моих любимых праздников. Хотя сам я давно не студент, я помню это ощущение, когда перед тобой открыты все двери и ты можешь выбрать любой путь для дальнейшего саморазвития. Мы в Сбере с энтузиазмом придумываем и создаём новые возможности для самореализации молодых людей. Это касается и образовательных кредитов, и различных акселераторов, и наших образовательных программ, большинство из которых помогают осваивать востребованные профессии будущего. В частности, у Сбера 11 программ по машинному обучению и Data Science в десяти вузах страны и 20 программ по разработке в 13 вузах. Мы рады, что можем делиться своим опытом с молодёжью и помогать ей достигать своих жизненных целей".

 

Теги: СберБанк

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