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Сбер представил AI-систему предотвращения операционных дефектов

3 июня 2021 13:30
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Сбер представил AI-систему предотвращения операционных дефектов

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме Сбер представил систему предотвращения операционных дефектов на основе искусственного интеллекта.

Система адаптирована для бесшовной интеграции в бизнес-процессы компаний и автоматизирует обработку и проверку документов в бухгалтерии, финансовых, кадровых и HR-службах, логистике и закупках, страховании и других отраслях, где происходит электронный обмен документами. 

Универсальное решение автоматически проверяет корректность и комплектность документов, наличие на них подписей и печатей. В результате устраняется ручной механический труд, кардинально сокращается время проверки документов, снижаются ошибки и операционные потери, растёт производительность сотрудников, а также лояльность клиентов и партнёров. Система встраивается во внутренний контур компаний и работает автономно, так что конфиденциальные документы не нужно передавать на внешние ресурсы.

В Сбере эта система уже интегрирована в различные процессы по работе с юрлицами (открытие расчётных счетов, заключение зарплатных договоров, торговый эквайринг, кредитование). Сейчас система уже внедряется и в компаниях экосистемы Сбера, а партнёрство с дочерней компанией «Деловая среда» позволило предложить этот продукт и клиентам. 

"Мы продолжаем расширять набор AI-инструментов для автоматизации бизнеса. Наша главная задача в этом случае — убрать всю рутину, повысить производительность труда и высвободить время сотрудников для более важных дел. С этой задачей отлично справляется наша система предотвращения операционных дефектов. Как и многие другие сервисы, её мы сначала протестировали на себе. В результате операционные расходы банка на подключение услуг сократились на 220 млн рублей в год, кроме того, кратно выросла удовлетворённость коллег, которым больше не нужно заниматься механическим трудом. Теперь мы выводим систему на рынок, что в масштабах страны позволит сэкономить миллиарды рублей и миллионы человеко-часов", - Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Теги: AI-система Искусственный интеллект сбер СберБанк

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