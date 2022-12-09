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Сбер получил три награды премии «Технологический прорыв»

9 декабря 2022 16:47
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Лауреатами премии стали сразу три инновационных проекта Сбера на основе собственных разработок.

Сразу три инновационных проекта Сбера на основе собственных разработок стали лауреатами премии Агентства стратегических инициатив «Технологический прорыв».

Цифровая платформа Сбера стала лауреатом в номинации «Лучшее технологическое решение по моделированию и управлению данными в цифровизации».

Платформа обеспечивает технологическую независимость Сбера. На её основе, благодаря нашей слаженной работе с Минцифры и ФКУ «ГосТех», разрабатываются государственные информационные сервисы федеральных и региональных ведомств и организаций. На платформе можно быстро и эффективно создавать сервисы, бизнес-приложения и прикладные решения любого масштаба и сложности. Она объединяет более 70 продуктов, компонентов и инструментов, среду разработки, алгоритмы и методологии (включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации), помогает ускорить релизные циклы, снизить расходы и оптимизировать разработку. Это полностью импортозамещённый продукт, который аттестован регуляторами.  Универсальная цифровая платформа является драйвером для ИТ трансформации государства, бизнеса или производства в любой отрасли, обеспечивая полностью независимый технологический стэк отечественного производства.

Сервис «Дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью носимых устройств (тонометры, глюкометры)» победил в номинации «Технологический прорыв в области медицины и благополучия (здоровья) человека».

Компания СберЗдоровье запустила этот проект для пациентов с артериальной гипертензией (повышенное давление) и сахарным диабетом. Тонометр и глюкометр автоматически передают данные о давлении и уровне сахара в крови в электронный дневник мобильного приложения СберЗдоровье. Врач в своём личном кабинете в приложении видит показатели в режиме реального времени, при необходимости связывается с ним и оказывает оперативную помощь. Проект связывает пациента и врача и минимизирует осложнения.

Проект Edutoria выиграл в номинации «Технологические решения, внёсшие наибольший вклад в сохранение и повышение качества образования — в развитие кадрового суверенитета».

Edutoria — это образовательный маркетплейс от Сбера с курсами по различным направлениям: от ИТ до творчества. На онлайн-платформе пользователи развивают современные навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии, а компании и эксперты могут бесплатно размещать на Edutoria собственные курсы и использовать инструменты для тиражирования и монетизации знаний. Разнообразие контента и формирование образовательных траекторий из курсов ведущих поставщиков позволяют оперативно отвечать на запросы аудитории и предлагать наиболее выгодные условия для обучения и сотрудничества.

Премия «Технологический прорыв» помогает выявлять, поддерживать и популяризировать выдающиеся технологические проекты, решения и достижения российских компаний, научных центров и образовательных организаций. В этом году премия направлена на создание в России устойчивых условий для достижения технологического (кадрового, финансового) суверенитета и поддержку соответствующих проектов. Награды вручаются лидерам проектов, учёным и разработчикам продуктов за вклад в развитие отечественного технологического бизнеса и достижения в технологическом развитии страны.

Теги: СберБанк

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