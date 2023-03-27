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Сбер планирует выдать ипотечных кредитов на 300 млрд рублей по итогам марта

27 марта 2023 10:28
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Сбер планирует выдать ипотечных кредитов на 300 млрд рублей по итогам марта

Сбербанк отмечает рост спроса на жилищные кредиты в первом квартале 2023 года. Даже в январе («низкий сезон») россияне оформили в Сбере ипотеку на общую сумму 171 млрд рублей. В феврале этот показатель вырос до 247 млрд рублей.

Аналитики Домклик Сбербанка ожидают, что по итогам марта спрос на ипотеку превысит 300 млрд рублей. Таким образом, в первом квартале прогнозируется объём выдач жилищных кредитов Сбера в размере около 720 млрд рублей.

Значительную долю в общем объёме выдач занимает льготная ипотека. Так, по данным Домклик, в первом квартале банк планирует выдать 140 млрд рублей по «Семейной ипотеке», 125 млрд рублей по «Господдержке», 22 млрд рублей по «Дальневосточной ипотеке» и 13 млрд рублей по «Ипотеке для IT» — итого 300 млрд рублей. Следовательно, льготная ипотека составит 42% всех выдач в январе — марте 2023 года. В сравнении с первым кварталом 2022 года объём льготных жилищных кредитов, которые россияне взяли в Сбере, увеличился на 21%.

Усилению спроса на ипотеку на вторичное жильё (72% всех сделок) в 2023 году, по мнению аналитиков Домклик, способствовало снижение цен. Удержать спрос на новостройки помогло расширение семейной и IT-ипотеки.

Теги: СберБанк

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