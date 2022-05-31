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Сбер: отключение от SWIFT не окажет заметного влияния на работу банка

31 мая 2022 19:25
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Банк работает в штатном режиме, отметили в компании.

Сбербанк работает в штатном режиме, отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, сообщила во вторник пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.

"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - сообщили в банке.

Накануне ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.

В начале марта ЕС принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

 

Фото:    Владимир Гердо/ТАСС

Теги: СберБанк

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