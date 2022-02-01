Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»

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Как сообщает пресс-служба Сбербанка, средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.

«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особоенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки - одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой, — отмечает Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка, — с момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года - в месяц Сбер выдавал более 5 тыс. кредитов. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило ещё большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке».

«Домклик», сервис недвижимости от СберБанка, также проанализировал выдачи семейной ипотеки после снижения ставки. Так, за месяц банк выдал 7,5 тысячи таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд. рублей, что на 15,6 млрд. руб. больше чем в среднем в месяц с начала 2021 года.

Напомним, что по программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.