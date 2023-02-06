Сбер начинает масштабное тестирование клиентами платёжного стикера

Я нашел ошибку
Главные новости:
Она родила дочь Анну.
Певица Ольга Орлова стала матерью во второй раз
Иван Пивкин отметил, что за последние два месяца от жителей поступило 413 сообщений о неудовлетворительной работе пассажирского транспорта.
Губернатор Дмитрий Азаров дал поручения по развитию в Самарской области пассажирских перевозок
Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции достигло 1541
Оперативники сразу же обратили внимание на подозрительного мужчину, который нарезал круги возле Мавзолея.
В Москве задержали мужчину, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея
Эрдоган тепло поблагодарил Путина за «оперативную и искреннюю реакцию» и сообщил, что дает указания госорганам принять помощь российских спасателей.
Турция примет помощь России в ликвидации последствий землетрясения
А также заплатит штраф в размере 6 миллионов 100 тысяч рублей в доход государства.
Житель Самары 13 лет проведет в колонии за покушения на сбыт наркотиков и дачу взятки
14 проектов будут реализованы в 2023 году. 
Названы проекты, получившие Губернские гранты в области культуры и искусства
В составе 10 команд за медали боролись 59 спортсменов-военнослужащих из воинских частей и соединений ЦВО, а также военных вузов.
 В Самаре подвели итоги чемпионата ЦВО по офицерскому троеборью
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.38
0.34
EUR 76.73
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер начинает масштабное тестирование клиентами платёжного стикера

6 февраля 2023 16:39
232
Тестирование будет бесплатным для клиентов, в нём примут участие 100 тыс. человек.

Сбер начинает масштабное тестирование технологии платёжный стикер. Тестирование будет бесплатным для клиентов, в нём примут участие 100 тыс. человек.

Платёжный стикер даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. Номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также этот инструмент позволяет снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«Мы запустили тестирование с участием 100 тыс. клиентов, чтобы понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты. По итогам масштабного тестирования мы примем решение о внедрении платёжных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтём отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное — удобство и комфорт клиентов при использовании наших платежных сервисов».

Платёжный стикер — вариант Дебетовой СберКарты «Мир». Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы СберСпасибо, а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5 тыс. рублей в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты.

 

Фото: пресс-служба Сбера

 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Узнать доступную сумму кредита в Сбербанке теперь может любой индивидуальный предприниматель, даже если его расчётный счёт открыт в другом банке.
06 февраля 2023, 16:27
Индивидуальные предприниматели могут рассчитать кредитный потенциал в СберБанк Онлайн
Узнать доступную сумму кредита в Сбербанке теперь может любой индивидуальный предприниматель, даже если его расчётный счёт открыт в другом банке. Финансы и Банки
194
По всем программам за январь Сбер выдал 53,3 тыс. ипотечных кредитов на 172 млрд рублей.
03 февраля 2023, 18:08
В Домклик рассказали об итогах ипотечного кредитования Сбера в январе
По всем программам за январь Сбер выдал 53,3 тыс. ипотечных кредитов на 172 млрд рублей. Финансы и Банки
805
В программе курса — не только теория, но и реальные кейсы.
03 февраля 2023, 17:45
Сбер запустил онлайн-курс по цифровой трансформации
В программе курса — не только теория, но и реальные кейсы. Финансы и Банки
843
В центре внимания
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
6 февраля 2023  13:58
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
263
В
6 февраля 2023  13:15
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
254
В 2023 году питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
6 февраля 2023  12:54
В 2023 году в области питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
235
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
1268
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
781
Весь список