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Сбер начал финансировать малый и средний бизнес по обновлённой программе 1764

10 февраля 2022 13:45
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Сбер начал финансировать малый и средний бизнес по обновлённой программе 1764

Сбербанк начинает приём заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства по обновлённой программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках постановления Правительства РФ № 1764. Льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Сбербанк работает по программе 1764 с момента ее запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 трлн рублей. Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы предоставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 млрд рублей кредитов. Мы считаем, что это важная мера, которая способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии». 

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75%, таким образом, на текущий момент ставка по кредиту составит 11,25%. В зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит: 

  • при кредитовании на инвестиционные целя для микропредприятий — 200 млн рублей, для малого бизнеса — 500 млн рублей, для среднего бизнеса — 2 млрд рублей; 
  • при оборотном кредитовании для микро и малого бизнеса — 200 млн рублей, для среднего бизнеса — 500 млн рублей; 
  • при рефинансировании — не более суммы рефинансируемого кредита.
Теги: СберБанк

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