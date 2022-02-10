Сбер начал финансировать малый и средний бизнес по обновлённой программе 1764

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Сбербанк начинает приём заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства по обновлённой программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках постановления Правительства РФ № 1764. Льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк работает по программе 1764 с момента ее запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 трлн рублей. Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы предоставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 млрд рублей кредитов. Мы считаем, что это важная мера, которая способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии».

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75%, таким образом, на текущий момент ставка по кредиту составит 11,25%. В зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит: