Сбер: 50% ипотеки на частные дома выдается в рамках льготных госпрограмм

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В 2021 году Сбербанк выдал ипотечных кредитов на индивидуальные дома на 24,3 миллиардов рублей, что в 3,5 раза в суммарном выражении больше результата за 2020 год, когда россияне оформили в банке аналогичных кредитов на сумму около 7 миллиардов рублей. При этом около половины ипотеки на ИЖС была выдана в 2021 году в рамках льготных госпрограмм – более 12,1 миллиарда рублей. В 2020 году доля господдержки в ИЖС составляла только 30%.

Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«В 2021 году мы видели рост спроса на ипотечные продукты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) как в суммарном выражении, так и в количественном. Если в 2020 году мы выдали только 3,1 тысячи кредитов на цели ИЖС, то в прошлом – больше 8 тысяч. По количеству рост почти в 3 раза, по сумме – в 3,5 раза. Мы связываем такой рост с несколькими факторами, основными из которых считаем расширение программы «Семейной ипотеки» на ИЖС и действие других льготных программ кредитования, а также общую тенденцию, которая зародилась в пандемию – население оценило плюсы частного дома»».

В Сбербанке действует несколько ипотечных программ на цели ИЖС, как в рамках базовых программ, так и программ с государственной поддержкой. В рамках данных программ можно одновременно приобрести землю и получить деньги на строительство. Условие - земли должны быть предназначены для ИЖС. В рамках базовой программы «Строительство жилого дома» кредит предоставляется частями по заявлению, что удобно для клиента, т.к. Заемщик платит проценты только за использованную сумму. Также кредит на ИЖС можно получить в рамках программы «Ипотека для семей с детьми». На субсидию может претендовать семья, в которой с 1 января 2018 года появился первый и последующие дети. Кроме того, на рынке действует программа «Дальневосточная ипотека» и «Господдержка 2020», которые тоже позволяют взять ипотеку на ИЖС.