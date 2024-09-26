Самарцы — за повышение суммы страхования вкладов

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С 2025 года предполагается повысить сумму по страхованию длинных вкладов с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Поддерживает инициативу каждый четвертый житель Самары, еще 34% считают новые условия недостаточными — они предлагают еще повысить страховку и/или распространить ее на вклады любой продолжительности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Сейчас государство страхует вклады до 1,4 млн рублей: в случае банкротства банка вкладчику вернут не более этой суммы. С 2025 года предполагается повысить страховку до 2,8 млн рублей для длинных вкладов (на срок от 3 лет). 34% жителей Самары считают предложенные условия недостаточными, по их мнению, необходимо еще повысить страховку и/или распространить ее на вклады любой продолжительности. Такой точки зрения чаще придерживаются мужчины (39% против 29% среди женщин). О недостаточности условий также говорили опрошенные в возрасте от 45 лет (43%) и граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (37%).



25% жителей Самары поддерживают инициативу в ее первоначальном виде. Причем выше всего уровень поддержки среди граждан в возрасте до 34 лет (33%).



Среди имеющих вклады больше как сторонников инициативы в ее нынешнем виде, так и тех, кто за расширение условий страхования: 28 и 51% соответственно.



9% высказались против увеличения суммы страхования вкладов и еще 32% затруднились с ответом: «Я в этом не разбираюсь»; «Раз страхуют и повышают страховку, значит, что-то идёт не так»; «Такие длинные вклады к окончанию срока уже ничего не стоят».





Время проведения: 20—24 сентября 2024 года