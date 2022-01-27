Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению относительно криптовалют

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Владимир Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. Путин в целом заметил, что вопрос регулирования криптовалют сейчас находится в центре внимания, и он сам "знаком с дискуссией, которая идет на этот счет". В этой связи глава государства обратил внимание, что ЦБ "не стоит на пути технического прогресса и предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности".

При этом, продолжил Путин, у Центробанка своя позиция по криптовалютам, связанная с тем, что, по мнению экспертов ЦБ, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны с учетом большой волатильности, передает Радио Маяк.