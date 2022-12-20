Я нашел ошибку
Главные новости:
Сквер в этом году был благоустроен по нацпроекту "Жилье и городская среда".
В поселке Управленческий в сквере около ЗАГСа установили композицию из двух светодиодных шишек и фонарик
В рамках мероприятия будут отмечены лучшие отели, санатории, предприятия питания и туроператоры города.
«Самарское гостеприимство - 2022»: в Самаре вручат премии лидерам в сфере туризма и гостеприимства
Размер тюбинга должен соответствовать человеку, который будет на нем кататься.
Эксперт: неподходящий размер «ватрушки» является главной ошибкой при ее покупке
Биометрия принадлежит человеку, без его согласия собирать ее нельзя, отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.
Государственная Дума: законопроект о единой системе биометрических данных россиян принят во втором чтении
На ней задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров.
В технопарке «Строгино» в Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати
Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения.
На всесезонном курорте «Манжерок» появилась новая услуга — вечернее катание
Размер ставки будет зависеть от суммы и срока депозита, а минимальная сумма вклада может начинаться от 30 тысяч рублей, при этом максимальная – не ограничена.
Сбер для зарплатных клиентов запустил новый промовклад
«Социальный процессинг» — универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты «Мир».
Проект Сбера «Социальный процессинг» победил в программе «Развитие регионов. Лучшее для России»
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.35
1.74
EUR 70.62
1.84
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Проект Сбера «Социальный процессинг» победил в программе «Развитие регионов. Лучшее для России»

20 декабря 2022 17:37
142
«Социальный процессинг» — универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты «Мир».

Совместный проект Сбера и дочерней компании «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ» «Социальный процессинг» удостоен премии «Развитие регионов. Лучшее для России».

Проект «Социальный процессинг» — признан лучшим в номинации «Социальные проекты и устойчивое развитие».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

"Главная задача Сбера — помочь клиенту в конкретной жизненной ситуации. Просто, быстро, надёжно, доступно для всех. Все наши цифровые сервисы полностью отвечают этой задаче, что важно для развития регионов и создания единых высоких стандартов оказания услуг".

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

"Мы очень рады, что наши продукты были высоко оценены экспертным сообществом премии. Будем и дальше развивать цифровые сервисы, которые улучшают качество жизни людей в России".

«Социальный процессинг» — универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты «Мир». Он даёт возможность выделять бюджетные средства под социальную программу по предоплате или постоплате.

Программа и форум «Развитие регионов. Лучшее для России» популяризуют и поощряют практики развития регионов. Лучшие проекты компаний, которые работают во благо России и активно способствуют развитию экономики страны, определяет экспертный совет. В его состав входят представители бизнеса и органов власти.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения.
20 декабря 2022, 18:01
На всесезонном курорте «Манжерок» появилась новая услуга — вечернее катание
Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения. Финансы и Банки
110
Размер ставки будет зависеть от суммы и срока депозита, а минимальная сумма вклада может начинаться от 30 тысяч рублей, при этом максимальная – не ограничена.
20 декабря 2022, 17:44
Сбер для зарплатных клиентов запустил новый промовклад
Размер ставки будет зависеть от суммы и срока депозита, а минимальная сумма вклада может начинаться от 30 тысяч рублей, при этом максимальная – не ограничена. Финансы и Банки
110
Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введёт дом в эксплуатацию.
16 декабря 2022, 16:58
Сбербанк раскрыл эскроу-счета почти на 1,5 трлн рублей с начала года
Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введёт дом в эксплуатацию. Финансы и Банки
766
В центре внимания
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
265
В 2023 году в Промышленном районе Самары преобразится 6 дворовых территорий
20 декабря 2022  14:00
В 2023 году в Промышленном районе Самары преобразится 6 дворовых территорий
286
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2022-2023 учебный год
20 декабря 2022  12:25
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2022-2023 учебный год
239
награждены победители викторины «Самара в движении», посвященной 35-летию самарского метрополитена
20 декабря 2022  12:20
Награждены победители викторины «Самара в движении», посвященной 35-летию самарского метрополитена
258
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
19 декабря 2022  13:45
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
395
Весь список