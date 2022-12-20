Проект Сбера «Социальный процессинг» победил в программе «Развитие регионов. Лучшее для России»

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Совместный проект Сбера и дочерней компании «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ» «Социальный процессинг» удостоен премии «Развитие регионов. Лучшее для России».

Проект «Социальный процессинг» — признан лучшим в номинации «Социальные проекты и устойчивое развитие».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

"Главная задача Сбера — помочь клиенту в конкретной жизненной ситуации. Просто, быстро, надёжно, доступно для всех. Все наши цифровые сервисы полностью отвечают этой задаче, что важно для развития регионов и создания единых высоких стандартов оказания услуг".

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

"Мы очень рады, что наши продукты были высоко оценены экспертным сообществом премии. Будем и дальше развивать цифровые сервисы, которые улучшают качество жизни людей в России".

«Социальный процессинг» — универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты «Мир». Он даёт возможность выделять бюджетные средства под социальную программу по предоплате или постоплате.

Программа и форум «Развитие регионов. Лучшее для России» популяризуют и поощряют практики развития регионов. Лучшие проекты компаний, которые работают во благо России и активно способствуют развитию экономики страны, определяет экспертный совет. В его состав входят представители бизнеса и органов власти.

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