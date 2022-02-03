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Популярность сервиса «Плати QR» от Сбербанка в регионах Поволжья растет ежемесячно 

3 февраля 2022 14:44
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В Самарской области также отмечается положительная динамика пользования сервисом «Плати QR».

В Самарской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях отмечается значительное повышение интереса к оплате товаров и услуг с помощью QR-кодов. С помощью сервиса «Плати QR» от Сбербанка с января по ноябрь в 2021 году было проведено около 470 тыс. транзакций на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Количество транзакций увеличилось более, чем в 3,5 раза, а сумма выросла в 3,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В Сбербанке отмечают, что рост популярности сервиса «Плати QR» наметился еще в 2020 году, когда ежемесячный прирост количества операций составлял около 1,1 тыс., а оборот увеличивался на 4 млн рублей в месяц. Но в 2021 году интерес к данному сервису стал расти еще быстрее – каждый месяц количество операций в среднем увеличивалось на 2,6 тыс., при росте оборота на 10,3 млн рублей.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк активно работает над развитием сервисов, которые позволяют клиентам наиболее удобно и эффективно использовать современные технологии для оплаты товаров и услуг. Безусловно, одним из самых популярных и востребованных сервисов остается эквайринг от Сбербанк, однако сейчас становится востребован и сервис «Плати QR». Им особенно удобно пользоваться в небольших магазинах, вместо того, чтобы переводить деньги на счет предпринимателя через Сбербанк Онлайн. «Плати QR» позволяет исключить ошибку при оплате и делает процесс оплаты гораздо удобнее». 

В Самарской области также отмечается положительная динамика пользования сервисом «Плати QR». С января по ноябрь 2021 количество транзакций выросло более чем в 3,6 раз по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год, а оборот увеличился в 4 раза.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Плати QR» от Сбера – это удобный способ оплатить покупки и услуги бесконтактно и безналично с помощью любого смартфона с доступом в интернет. При этом сервисом комфортно пользоваться как предпринимателям, которые экономят на комиссии с каждой транзакции, так и их клиентам, для которых в свою очередь упрощается сам процесс покупки. Мы продолжаем активно развивать эту технологию с нашими партнерами в Самарской области. Уверена, что подобные сервисы улучшают и клиентский, и предпринимательский опыт».

Сервис «Плати QR» – одна из форм безналичной оплаты платежей. Её особенность в том, что для использования не нужно дополнительное оборудование – банк присваивает компании QR код, с помощью которого клиенты смогут оплачивать товары или услуги.

Для оплаты по QR понадобится смартфон с установленным приложением Сбербанк Онлайн. Для того, чтобы провести оплату, необходимо зайти в приложении, выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру смартфону на QR код, после чего ввести сумму, необходимую для оплаты.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: СберБанк

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