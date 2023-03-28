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По «Ипотеке для IT» в Сбере теперь можно купить квартиру у ЗПИФ

28 марта 2023 13:38
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По «Ипотеке для IT» в Сбере теперь можно купить квартиру у ЗПИФ

С 27 марта Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно приобрести по программе «Ипотека для IT». Если раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и правительства РФ от индивидуальных предпринимателей, то теперь, согласно постановлению правительства РФ от 9 марта, ее также можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые являются первыми собственниками жилья. При этом заключение договора купли-продажи осуществляется с управляющей компанией ЗПИФ.

Льготную ипотеку с госучастием могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно, которые зарабатывают от 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населённых пунктах. При этом в Москве минимальная зарплата таких специалистов должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.

По программе Сбера «Ипотека для IT» можно купить готовое или строящееся жильё в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома либо построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП. По ней нельзя купить долю, комнату, апартаменты, а также квартиру на вторичном рынке.

Такая льготная программа востребована у IT-специалистов. По данным Домклик, с момента её запуска в 2020 году банк выдал уже более 30 млрд рублей таких кредитов. А февраль 2023 стал рекордным по объёму выдач — 4,72 млрд рублей.

Подробнее об «Ипотеке для IT» — на сайте Домклик.

Теги: СберБанк

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