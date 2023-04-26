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Платёжной системе Сбера исполняется 10 лет

26 апреля 2023 12:46
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Платёжной системе Сбера исполняется 10 лет

30 апреля платёжной системе Сбера исполняется 10 лет. Она была зарегистрирована в 2013 году после выхода Федерального закона №161 «О национальной платёжной системе».

Все российские банки, которые имели корреспондентские счета в Сбере, стали участниками его платёжной системы, а расчёты с контрагентами и их клиентами стали проходить по единым правилам. Банк поставил задачу — исполнять платежи финансовых организаций быстро и недорого, исключить их прохождение через другие платёжные системы и сделать электронный обмен удобным, надёжным и выгодным.

Сегодня операционная система Сбера работает 23 часа в сутки. Расчёты могут проводиться даже в выходные и праздничные дни. 

Сбер предлагает банкам собственный надёжный продукт — дистанционное банковское обслуживание для финансовых институтов Sber FinLine. Сервис позволяет не только обмениваться платёжными документами, но и получать востребованную банками информацию в режиме онлайн о движении средств, текущем состоянии ликвидности, параметрах обслуживания и т. д. При этом масштаб бизнеса позволяет Сберу применять минимальные по сравнению с другими российскими платёжными системами тарифы.

Стелла Кудачкина, вице-президент, директор управления глобальной корреспондентской сети Сбербанка:

«Все годы работы мы руководствовались принципом win-win (с англ. беспроигрышный, взаимовыгодный) и во главу угла ставили взаимное уважение и интересы всех партнеров. Благодаря этому завоевали доверие банков и пришли к впечатляющим результатам. За 10 лет количество участников нашей платёжной системы выросло в 18 раз, а количество платежей, проводимых расчётным центром системы, увеличилось более чем в 100 раз».

Платёжная система Сбера — крупнейший игрок национальной платёжной системы России, имеет статус социально и национально значимой. Трижды успешно пройдены процедуры оценок Банком России на соответствие платёжной системы Сбера международным стандартам.

Теги: СберБанк

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