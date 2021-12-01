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Общественный центр Сбера приглашает на первый ESG Science Slam в Самаре

1 декабря 2021 12:05
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Общественный центр Сбера приглашает на первый ESG Science Slam в Самаре

В пятницу, 3 декабря, в Самаре пройдёт первый ESG Science Slam от Сбера. Событие приурочено к 180-летию банка и посвящено одной из самых актуальных тем в деятельности Сбера - ESG. 

Science Slam — это нестандартный формат представления научных работ широкой публике. Четверо молодых ученых и изобретателей из разных областей науки сразятся на одной сцене за звание лучшего! Биоразлагаемая посуда, электросноубайк, астенический синдром — это лишь малая часть того, о чем вы узнаете на предстоящем слэме. 

Участники ESG Science Slam от Сбера:

• Екатерина Кудрякова, Самарский государственный аграрный университет. Екатерина расскажет о том, как создать биоразлагаемую посуду, и чем это может быть полезно человечеству.

• Максим Гнедов, ООО «Сноубайк». На слэме Максим планирует потягаться с Илоном Маском и объяснить, почему не правы те, кто конструируют электротранспорт только для лета, а зимой - предпочитают топливо. 

• Александра Бражникова, Самарский государственный технический университет. На слэме Александра расскажет об автономном подводном аппарате для экологического мониторинга малых водоемов.

• Полина Шацкая, Самарский государственный медицинский университет. Полина расскажет о том, что такое астенический синдром, и почему важно говорить о нем в современных реалиях.

Появившийся в Германии и завоевавший популярность во многих странах мира, Science Slam давно стал традицией и в нашем городе. Молодые ученые и студенты, занятые научной деятельностью, в неформальной обстановке рассказывают о своих собственных исследованиях. В распоряжении каждого участника всего 10 минут, за которые нужно понятно, интересно, а самое главное с юмором донести суть своих работ. Выступления спикеров проходят в формате «стендапа», без сложных терминов, так что понятны даже неподготовленным слушателям. В роли судей по традиции выступают зрители, а победителем становится тот, кому достаются самые громкие аплодисменты. 

Мероприятие пройдет в онлайн-формате – прямой эфир будет доступен для всех желающих в группе Общественного центра в ВК: https://vk.com/sbercentre.

Теги: СберБанк

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