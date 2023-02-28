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Общественный центр Сбера приглашает на инклюзивную ярмарку вакансий

28 февраля 2023 16:11
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Среди работодателей – крупные компании региона, готовые взять специалиста с инвалидностью в штат либо предложить ему стажировку.

С 1 по 3 марта на площадке Общественного центра Сбера пройдёт ярмарка вакансий, организованная совместно с Инклюзивным ресурсным центром. Среди работодателей – крупные компании региона, готовые взять специалиста с инвалидностью в штат либо предложить ему стажировку.

Первый день пройдёт в обучающем формате для бизнес-сообщества. Специалисты расскажут предпринимателям о юридических тонкостях трудоустройства людей с инвалидностью, а также рассмотрят варианты адаптации помещений и инфраструктуры компаний для предоставления комфортных рабочих мест.

Во второй день к участию приглашаются лица с ОВЗ, их родители и законные представители, сотрудники образовательных организаций. Участники смогут задать экспертам вопросы о выплатах социальных пособий и оказании бесплатной юридической помощи. Специалисты HR Сбера научат грамотно составлять резюме и расскажут о самопрезентации на собеседовании.

В третий день ярмарки вакансий соискатели смогут подобрать интересные им предложения о трудоустройстве, узнать всё о будущей работе, а работодатели получат представление о компетенциях того или иного кандидата.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылкам 2 марта, 3 марта.

Теги: СберБанк

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