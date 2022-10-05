158

5 октября в России отмечают День учителя. Это важный день для каждого человека, потому что именно от учителей мы получили те знания и опыт, которыми сегодня пользуемся в работе и в жизни. Современное общество активно развивается и сегодня появляется большое количество онлайн-платформ, где также можно развиваться, учиться, получать новые знания и профессию.

Например, недавно Сбер запустил образовательный маркетплейс Edutoria. И это только один из образовательных проектов компании. О том, где и чему можно поучиться, мы обратились к специалистам группы компаний.

Совсем недавно, в августе 2022 году, на просторах интернета открылась новая онлайн-платформа Edutoria, на которой представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На Edutoria пользователи могут приобретать актуальные навыки, повышать квалификацию и осваивать новые профессии, а компании и эксперты — бесплатно создавать и размещать курсы, тиражируя и монетизируя свои знания. Образовательный Акселератор для школьников от Сбера пользуется большим спросом у молодых людей в Поволжье – об этом рассказывает председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

По его словам, в прошлом сезоне в акселераторе приняли участие более 1800 школьников и студентов ссузов из региона. «Это говорит о заинтересованности современных школьников в образовательных программах Сбера и общей нацеленности на развитие, получение новых знаний не только из школьной программы. Мы в свою очередь активно развиваем наши образовательные программы, адаптируя их под современные требования и запросы бизнеса и общества», - подчеркивает Анащенко.

В преддверии Дня учителя было объявлено об открытии приёма заявок на новый сезон. Акселератор поможет подросткам освоить азы технологического предпринимательства и «с нуля» создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат преференции при поступлении в топ-вузы: поступление без вступительных испытаний, целевое поступление (обучение за счёт средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ и другие.

Еще одна образовательная программа Сбера «Карьера будущего». Она построена на мультиформатном подходе и позволяет погрузиться в бизнес-процессы, используя разные подходы, благодаря чему можно сформировать новые актуальные навыки. В ходе программы можно узнать о современных технологических трендах, об изменениях и трансформациях, которые происходят с профессиями, «прокачать» наиболее востребованные компетенции.

Также, в Сбере существуют стажировки для студентов Sberseasons. Это оплачиваемая стажировка и пройти её могут студенты старше 3 курса. В рамках проекта студенты могут выбрать одно из 18 направлений деятельности, график работы гибкий и обговаривается с руководителем.

Учиться никогда не поздно, и если у вас появилось желание изучить новую профессию, или же повысить скиллы в своей основной деятельности, на просторах интернета всегда можно найти то, что будет вам наиболее интересно. Главное тщательно изучить предложения, чтобы быть уверенными в компетентности будущих преподавателей, да и самой онлайн-платформы.